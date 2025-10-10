जब Amitabh Bachchan के लिए वेजिटेरियन बन गई थीं Rekha, बिग बी को इंप्रेस करने के लिए किए थे ये बड़े बदलाव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी है। इसीलिए आज भी उनके फैंस को उनकी कहानियां बड़ी दिलचस्प लगती हैं। आज ऐसी दिलचस्प बात हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि आज मौका भी खास है। दरअसल आज रेखा का बर्थडे है और वे 71 साल की हो गई हैं।

Big B के लिए किए थे ये बदलाव बीस के दशक की शुरुआत में रेखा न केवल अपने लुक को, बल्कि अपने हुनर और दुनिया की नजरों में भी नई पर्सनैलिटी को नया रूप दे रही थी। जैसा कि यासर उस्मान की रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है यह बदलाव सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके बढ़ते जुड़ाव के कारण हुए थे। अब वह बेफिक्र लड़की नहीं रही जो जिंदगी को जैसे आती थी वैसे ही स्वीकार करती थी और फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं बनाती थी। रेखा ने खुद को निखारने की ठान ली थी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अपनी भाषा कौशल पर काम किया और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रूपों में खुद को निखारने पर काम किया।

एक्ट्रेस ने छोड़ दिया था नॉनवेज हालांकि इस बदलाव ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन रेखा ने हमेशा इसके लिए अमिताभ बच्चन को क्रेडिट दिया। रेडिफ को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मेरे वयस्क जीवन में उनका सबसे गहरा प्रभाव रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मां का मेरे किशोरावस्था में था। उनसे मैंने समय की पाबंदी, मौन, अनुशासन, समर्पण, एकाग्रता और पेशेवरता सीखी। उन्होंने मेरे व्यवहार और लाइफस्टाइल को प्रभावित किया। मैं शाकाहारी बन गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ, सिर्फ बदलाव ही नहीं, बल्कि बदलाव की प्रोसेस भी खूबसूरत रही है'।

रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की अफवाहों ने एक समय में खूब जोर पकड़ा था। सालों बाद मेरी सहेली पॉडकास्ट पर बात करते हुए, जावेरी ने बताया कि अमिताभ और रेखा के कथित अफेयर की अफवाहों के दौरान, जया ने रेखा को दोपहर के लंच पर इनवाइट किया था, जबकि उनके पति शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। वहां जया ने रेखा से कहा था कि अमित मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे।

रेखा ने आखिरकार 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन कुछ महीनों बाद अग्रवाल की आत्महत्या से यह शादी दुखद रूप से समाप्त हो गई। दूसरी ओर, अमिताभ बच्चन की शादी 1973 से जया बच्चन से हुई है। कपल के दो बच्चे हैं अभिषेक और श्वेता बच्चन।