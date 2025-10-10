'अंकल आपको कोई दिकक्त है...' Lakshya की शूटिंग दे दौरान Farhan Akhtar ने किया था बिग बी से अजीब सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन का पॉपुरल रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार ये शो 11 अगस्त को प्रीमियर हुआ। क्विज़-आधारित यह रियलिटी शो दिलचस्प रोचक जानकारियों, मज़ेदार किस्सों और बिग बी के ख़ास आकर्षण और मज़ाकिया बयानों से दर्शकों को बांधे रखता है।

11 अक्टूबर को है अमिताभ का बर्थडे आगामी 11 अक्टूबर के एपिसोड में अमिताभ बच्चन के बर्थडे के मौके पर कौन बनेगा करोड़पति में दो खास मेहमान आएंगे। इसमें अभिनेता-निर्देशक फरहान अख्तर और उनके पिता और महान पटकथा लेखक जावेद अख्तर शामिल हैं। अमिताभ बच्चन इस बार अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं।