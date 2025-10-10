Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अंकल आपको कोई दिकक्त है...' Lakshya की शूटिंग दे दौरान Farhan Akhtar ने किया था बिग बी से अजीब सवाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    अमिताभ बच्चन इस साल केबीसी (Kaun Banega Crorepati 17) के सेट पर अपना 83वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर दो अन्य अभिनेता एक्टर का जन्मदिन मनाने के लिए सेट पर आए। फरहान अख्तर और जावेद अख्तर। तीनों ने मिलकर खूब सारी बातें कीं और कई बेहतरीन किस्से और कहानी शेयर कीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमिताभ बच्चन के साथ फरहान अख्तर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन का पॉपुरल रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार ये शो 11 अगस्त को प्रीमियर हुआ। क्विज़-आधारित यह रियलिटी शो दिलचस्प रोचक जानकारियों, मज़ेदार किस्सों और बिग बी के ख़ास आकर्षण और मज़ाकिया बयानों से दर्शकों को बांधे रखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 अक्टूबर को है अमिताभ का बर्थडे

    आगामी 11 अक्टूबर के एपिसोड में अमिताभ बच्चन के बर्थडे के मौके पर कौन बनेगा करोड़पति में दो खास मेहमान आएंगे। इसमें अभिनेता-निर्देशक फरहान अख्तर और उनके पिता और महान पटकथा लेखक जावेद अख्तर शामिल हैं। अमिताभ बच्चन इस बार अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan Birthday: ईश्वर को भी पता है अमिताभ की अहमियत, महानायक ने 83 साल में निभाए इतने किरदार

    फिल्म लक्ष्य के बारे में की बात

    हाल ही में इसका एक नया प्रोमो रिलीज किया गया जिसमें फरहान अख्तर ने साल 2004 में आई फिल्म लक्ष्य और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लेकर बातचीत की। इस मूवी में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने लीड रोल निभाया था। फरहान अख्तर इस मूवी के डायरेक्टर थे। उन्होंने सेट पर अमिताभ को याद दिलाया कि मैंन और आपने एक मूवी में साथ काम किया था।

    यह भी पढ़ें- 'मुंज्या' एक्टर की Amitabh Bachchan से ऐसी थी पहली मुलाकात, कहां- जेब से निकालकर बादाम दिए और फिर...

    फरहान ने पूछा अजीब सवाल

    अमिताभ बच्चन फिर उस मूवी में फरहान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने कहा,"फिल्म में उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव यह था... वह रात में मेरे कमरे में आए और पूछा, 'अमिताभ अंकल, क्या आपको कुछ परेशानी हो रही है?'। हमें लगा कि ये उस्ताद हैं जो हमें कह रहे हैं 'बेटा, एक्टिंग ऐसी होती है'। ये बात सुनकर जावेद सहित ऑडियंस में मौजूद सभी गेस्ट हंसने लगे।

    ऋतिक रोशन ने निभाया था लीड रोल

    अमिताभ बच्चन ने 'लक्ष्य' में कर्नल सुनील दामले की भूमिका निभाई थी। कहानी एक गैर-ज़िम्मेदार और लापरवाह युवक, करण शेरगिल, जिसका किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया था के इर्द-गिर्द घूमती है। महत्वाकांक्षी पत्रकार रोमिला दत्ता (जिसे प्रीति ज़िंटा ने निभाया था) से मिलने के बाद, करण को जीवन में एक उद्देश्य मिलता है और वह संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस) के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है।