Amitabh Bachchan ने ठुकरा दी थी 90s की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, बिग बी की वजह से खुल गई थी इस एक्टर की किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नाम और डायलॉग आज भी उतने ही पॉपुलर है जितने उसकी रिलीज के वक्त थे। बिग बी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और 90 के दशक में वे हर दूसरे फिल्म मेकर की लिस्ट में टॉप पर होते थे। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसे बिग बी ने ठुकरा दिया था और बाद में वह फिल्म उस साल की दूसरी बड़ी ब्लॉबस्टर बनकर उभरी थी।

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में शोले, दीवार, जंजीर, सिलसिला, कभी कभी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 90 के दशक में उनके किरदार इतने पॉपुलर बन गए थे कि एक्शन हीरो के रूप में एंग्री यंग मैन का टाइटल तक मिल गया था। उन दिनों अमिताभ हर फिल्म मेकर की पसंद हुआ करते थे , वैसे तो अमिताभ की फिल्मोग्राफी में कई शानदार फिल्में हैं लेकिन एक और बेहतरीन फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी में जुड़ते जुड़ते रह गई।

कौन सी थी वो फिल्म हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है मिस्टर इंडिया जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के मना करने के बाद अनिल कपूर ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को क्रिटीक्स ने खूब सराहा था और यह फिल्म 1987 की दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इतना ही नहीं इस फिल्म को हर उम्र के लोगों ने पसंद किया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये फिल्म खूब पॉपुलर हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी और अमरिश पुरी लीड रोल में थे।