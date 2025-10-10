Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amitabh Bachchan ने ठुकरा दी थी 90s की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, बिग बी की वजह से खुल गई थी इस एक्टर की किस्मत

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    Amitabh Bachchan इस साल अपना 83वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं लेकिन बिग बी ने 90 के दशक में एक ऐसी फिल्म ठुकराई थी जो उस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी और जिस एक्टर ने उस फिल्म में लीड रोल निभाया था वो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमिताभ बच्चन ने रिजेक्ट की थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नाम और डायलॉग आज भी उतने ही पॉपुलर है जितने उसकी रिलीज के वक्त थे। बिग बी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और 90 के दशक में वे हर दूसरे फिल्म मेकर की लिस्ट में टॉप पर होते थे। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसे बिग बी ने ठुकरा दिया था और बाद में वह फिल्म उस साल की दूसरी बड़ी ब्लॉबस्टर बनकर उभरी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में शोले, दीवार, जंजीर, सिलसिला, कभी कभी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 90 के दशक में उनके किरदार इतने पॉपुलर बन गए थे कि एक्शन हीरो के रूप में एंग्री यंग मैन का टाइटल तक मिल गया था। उन दिनों अमिताभ हर फिल्म मेकर की पसंद हुआ करते थे , वैसे तो अमिताभ की फिल्मोग्राफी में कई शानदार फिल्में हैं लेकिन एक और बेहतरीन फिल्म उनकी फिल्मोग्राफी में जुड़ते जुड़ते रह गई।

    यह भी पढ़ें- Rekha Birthday: 7 अफेयर, 1 शादी...फिर भी अकेली हैं रेखा, रहस्यमयी बंगले को बनाया अपना आशियाना!

    बिग बी के बाद राजेश खन्ना को किया गया था अप्रोच

    दरअसल इस फिल्म को मशहूर राइटर सलीम-जावेद की जोड़ी ने ही लिखा था और उन्होंने अमिताभ को ध्यान में रखकर ही लीड कैरेक्टर लिखा था। क्योंकि उस किरदार की सबसे खास बात उसकी आवाज ही थी। हालांकि बिग बी ने उस फिल्म को ना कह दिया। जिसके बाद यह फिल्म राजेश खन्ना के पास भी गई लेकिन उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया।

    amitabh bachchan (3)

    कौन सी थी वो फिल्म

    हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है मिस्टर इंडिया जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के मना करने के बाद अनिल कपूर ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को क्रिटीक्स ने खूब सराहा था और यह फिल्म 1987 की दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इतना ही नहीं इस फिल्म को हर उम्र के लोगों ने पसंद किया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये फिल्म खूब पॉपुलर हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी और अमरिश पुरी लीड रोल में थे।

    amitabh bachchan (3)

    इस एक्टर की चमक गई थी किस्मत

    अमिताभ बच्चन ने इस रोल को करने से मना करने के पीछे कारण दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि ऑडियंस उनके स्क्रीन पर ना दिखने को एंजॉय करेगी। यानि जब वो गायब होंगे और सिर्फ उनकी आवाज सुनाई देगी तो शायद ये चीज लोगों को पसंद ना आए। वहीं राजेश खन्ना ने भी यही वजह देकर फिल्म को ना कह दिया था। हालांकि अनिल कपूर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और एक्टर को इस फिल्म से बड़ी सफलता मिली।

    amitabh bachchan (4)

    यह भी पढ़ें- जब Amitabh Bachchan के लिए वेजिटेरियन बन गई थीं Rekha, बिग बी को इंप्रेस करने के लिए किए थे ये बड़े बदलाव