एक ही परिवार के तीन... बच्चन फैमिली ने लगाई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की हैट्रिक, Amitabh Bachchan ने किया रिएक्ट
बीते शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में फिल्मफेयर अवॉर्ड (Filmfare Awards 2025) का 70वां एडिशन आयोजित किया गया। इसमें सिनेमा जगत के बच्चन परिवार की तरफ से अवॉर्ड विनिंग के मामले में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), जया और अभिषेक बच्चन ने हैट्रिक लगाई। इस मामले को लेकर अब बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत के लिहाज से फिल्मफेयर अवॉर्ड की अहमियत काफी मानी जाती है। बीते 7 दशकों से ये सम्मानित फिल्म पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं। हाल ही में बीते 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड आयोजन किया गया, जिसमें सेलेब्स की महफिल जमी रही।
बच्चन फैमिली के लिए इस बार का फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह यादगार रहा और अमिताभ बच्चन के अलावा परिवार के दो अन्य सदस्य जया और अभिषेक बच्चन ने फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने में सफलता हासिल की। इस मामले को लेकर अब बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है।
फिल्मफेयर अवॉर्ड में बच्चन फैमिली का दबदबा
2025 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान अभिनेता अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को सिने आइकन के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह से बच्चन परिवार के तीन सदस्यों ने इस बार के फिल्मफेयर अवॉर्ड में जीत का परचम लहराया। इस मामले को लेकर अब बिग बी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है-
एक परिवार, एक ही परिवार के तीन सदस्य, तीनों का एक ही व्यवसाय और एक दिन पर तीन पुरस्कार। 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में अभिषेक बच्चन बेस्ट एक्टर, जया और मुझे भी सम्मान। हम तीनों को बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी जनता का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। अनेक-अनेक धन्यवाद।
T 5530(i) - एक परिवार.. एक ही परिवार के तीन सदस्य .. तीनों का एक ही व्यवसाय .. और एक ही दिन तीन पुरस्कार— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 13, 2025
70 years of filmfare honouring Jaya .. Best actor of 2025 for Abhishek .. and yours truly for the 70 years celebration ..
Jaya Abhishek aur man .. हमारा बहुत बड़ा… pic.twitter.com/b48vFcfJHK
इस ट्वीट के साथ बिग बी ने तीनों को मिली फिल्मफेयर अवॉर्ड की ट्रॉफियों की तस्वीर को भी साझा किया है। सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट को काफी पसंद किया जा रहा है और जिस तरह से अमिताभ कविता के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है।
अभिषेक बच्चन पहली बार बने बेस्ट एक्टर
करीब 25 सालों से अभिषेक बच्चन हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर एक्टिव हैं। इस दौरान उनके करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उन्होंने फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड अपने नाम किया है। ये वाकई उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
