एक ही परिवार के तीन... बच्चन फैमिली ने लगाई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की हैट्रिक, Amitabh Bachchan ने किया रिएक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत के लिहाज से फिल्मफेयर अवॉर्ड की अहमियत काफी मानी जाती है। बीते 7 दशकों से ये सम्मानित फिल्म पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं। हाल ही में बीते 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड आयोजन किया गया, जिसमें सेलेब्स की महफिल जमी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चन फैमिली के लिए इस बार का फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह यादगार रहा और अमिताभ बच्चन के अलावा परिवार के दो अन्य सदस्य जया और अभिषेक बच्चन ने फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने में सफलता हासिल की। इस मामले को लेकर अब बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है।

फिल्मफेयर अवॉर्ड में बच्चन फैमिली का दबदबा 2025 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान अभिनेता अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को सिने आइकन के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह से बच्चन परिवार के तीन सदस्यों ने इस बार के फिल्मफेयर अवॉर्ड में जीत का परचम लहराया। इस मामले को लेकर अब बिग बी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है-