'ये क्या मजाक है...' बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने पर ट्रोल हुईं Alia Bhatt, नेटिजन्स ने जमकर निकाली भड़ास
आलिया भट्ट् ने 6वीं बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता है लेकिन नेटिजन्स को उनको ये अवॉर्ड देना भाया नहीं और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का छठवां फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि दर्शकों ने आलिया भट्ट को उनकी फिल्मों उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पांच बार यह पुरस्कार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया था, लेकिन इस बार लोगों को उनका अवॉर्ड जीतना वाजिब नहीं लगा।
सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं आलिया भट्ट
सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि क्या वाकई आलिया भट्ट जिगरा के लिए अवॉर्ड जीतने की हकदार थी। अब उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस जीत पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'आलिया जीतने के लिए बेताब हैं क्योंकि उन्हें अंदर से यह नहीं पता कि उनका स्टारडम अर्जित किया हुआ है। सब कुछ उनकी जीत, उनकी फिल्में, पीआर इतनी सावधानी से गढ़ा गया है कि उनकी 'सफलता' को गंभीरता से लेना मुश्किल है। इसलिए चाहे उन्हें कितने भी पुरस्कार या पत्रिका कवर मिलें, वह अभी भी अपनी इनसिक्योर हैं, वह जानती हैं कि सबकुछ रिलेशन पर टिका है न कि टैलेंट और संघर्ष पर'।
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आलिया भट्ट ने मुझे अकेले ही फिल्मफेयर का विरोधी बना दिया। क्या वो वाकई इतने सारे अवॉर्ड्स की हकदार हैं? एक और ने आगे कहा, 'ऐसी ही बातें हैं जिनकी वजह से वो एक बड़ी अभिनेत्री के तौर पर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न बन जाएं, कभी पसंद नहीं की जाएंगी'।
एक और ने लिखा, 'अवॉर्ड्स ने वाकई अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। क्या मजाक है'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं आलिया भट्ट के फैंस से जानना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में उनकी जीत से खुश हैं, मैं उनसे नफरत भी नहीं करता, लेकिन इन चीजों से मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों को उनसे और अधिक नापसंद करवा रही हैं'।
बता दें जिगरा 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी इसे वासन बाला ने डायरेक्ट किया था और इसमें आलिया भट्ट और वेदांग रैना ने अहम किरदार निभाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।
फिल्मफेयर 2025 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अभिषेक बच्चन ने आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए जीता है।
