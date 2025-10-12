'ये क्या मजाक है...' बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने पर ट्रोल हुईं Alia Bhatt, नेटिजन्स ने जमकर निकाली भड़ास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का छठवां फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि दर्शकों ने आलिया भट्ट को उनकी फिल्मों उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पांच बार यह पुरस्कार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया था, लेकिन इस बार लोगों को उनका अवॉर्ड जीतना वाजिब नहीं लगा।

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि क्या वाकई आलिया भट्ट जिगरा के लिए अवॉर्ड जीतने की हकदार थी। अब उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस जीत पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'आलिया जीतने के लिए बेताब हैं क्योंकि उन्हें अंदर से यह नहीं पता कि उनका स्टारडम अर्जित किया हुआ है। सब कुछ उनकी जीत, उनकी फिल्में, पीआर इतनी सावधानी से गढ़ा गया है कि उनकी 'सफलता' को गंभीरता से लेना मुश्किल है। इसलिए चाहे उन्हें कितने भी पुरस्कार या पत्रिका कवर मिलें, वह अभी भी अपनी इनसिक्योर हैं, वह जानती हैं कि सबकुछ रिलेशन पर टिका है न कि टैलेंट और संघर्ष पर'।