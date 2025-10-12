Abhishek Bachchan ने पहली बार जीता बेस्ट एक्टर का Filmfare अवॉर्ड, इस खास शख्स को दिया क्रेडिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपने 25 साल के करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन अब तक उन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार नहीं मिला था लेकिन इस साल उन्हें 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में अपनी 2024 की फिल्म 'आई वांट टू टॉक' के लिए पहली बार लीड रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला जो उनके लिए काफी इमोशनल मूमेंट था।

इमोशनल हुए अभिषेक बच्चन इस जीत से अभिषेक बेहद इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी इमोशनल स्पीच में कहा, 'इस साल फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 25 साल पूरे हो रहे हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने इस अवॉर्ड के लिए कितनी बार स्पीच प्रैक्टिस की है। यह एक सपना रहा है और मैं बहुत भावुक और विनम्र महसूस कर रहा हूं। अपने परिवार के सामने इसे जीतना मेरे लिए इसे और भी खास बना देता है। ऐसे कई लोग हैं जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है।

इन दो लोगों को समर्पित किया अवॉर्ड मैं यह पुरस्कार दो बेहद खास लोगों को समर्पित करना चाहता हूं। यह फिल्म एक पिता और एक बेटी के बारे में है और मैं इसे अपने हीरो, अपने पिता और अपनी दूसरी हीरो, अपनी बेटी को समर्पित करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बयां नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है'।

आई वांट टू टॉक में अभिषेक एक गंभीर रूप से बीमार पिता की भूमिका में हैं जो अपनी बेटी से फिर से जुड़ना चाहता है। यह अभिनेता का निर्देशक शूजित सरकार के साथ पहला कोलेबोरेशन है, जो विक्की डोनर, सरदार उद्धम, अक्टूबर, पीकू जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें जयंत कृपलानी और अहिल्या बामरू भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।