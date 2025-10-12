Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: लौट आए 'राज-सिमरन'....स्टेज पर छाया Shah rukh-Kajol के रोमांस का जादू

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    बॉलीवुड की सितारों से सजी शामों में से एक 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (70th Filmfare Awards) का 11 अक्टूबर, 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए लेकिन एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काजोल और शाह रुख को सालों बाद स्टेज पर देखकर जनता मंत्रमुग्ध हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाह रुख खान के साथ काजोल फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ-कुछ होता है, DDLJ...जब इन फिल्मों का ज़िक्र होता है तो ज़हन में सिर्फ यही आता है कि दूर खड़े शाह रुख खान (Shah rukh Khan) ने अपनी बांहें फैलाईं होंगी और उधर से भागती हुई काजोल (Kajol) स्लो मोशन में आ रहीं होंगी। सिनेमा में यूं तो अबतक कई जोड़ियां बनी हैं लेकिन किंग खान की ऑनस्क्रीन क्वीन बनने का टैग सिर्फ काजोल को ही मिला है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल है कि आज भी जब दोनों साथ आते हैं तो फैंस की दिलचस्पी सातवें आसमान पर होती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (70th Filmfare Awards) का आयोजन हुआ। इस अवॉर्ड शो में शाह रुख ने 18 साल बाद फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के साथ बतौर होस्ट वापसी की। अब शाह रुख होस्ट करने आए तो हर किसी की बेताबी और बढ़ गई। इसी अवॉर्ड शो में काजोल भी पहुंचीं और यहीं पर वो नजारा कैमरे में कैद हुआ जिसे जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि यहां स्टेज पर शाह रुख और काजोल ने अपने हिट गानों पर जमकर डांस किया।

    यह भी पढ़ें-  ये है बॉलीवुड का सबसे अमीर इंसान, Shah Rukh Khan को भी पछाड़ा!

    स्टेज पर छाया शाहरुख-काजोल का जादू

    अवॉर्ड शो को शाह रुख खान होस्ट कर रहे थे। इसी बीच काजोल अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचीं। अब जैसे ही यहां काजोल अवॉर्ड देने आईं तो तुरंत ही माहौल सेट हो गया। हर किसी को 'कुछ-कुछ होता है' और 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' जैसी फिल्मों की याद आ गई। स्टेज पर बैकग्राउंड डांसर्स आ गए और यहीं से शुरू हो गया शाहरुख और काजोल के रोमांस का जादू। शाहरुख ने यहां काजोल के साथ DDLJ का मशहूर गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' पर डांस किया। जैसे ही दोनों थिरके तो ऑडिएंस ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Filmfare (@filmfare)

    इसके बाद शाह रुख ने घुटनों के बल बैठकर काजोल को गुलाब का फूल दिया और फिल्म के उसी आईकोनिक सीन को रीक्रिएट किया। बात यहीं नहीं रुकी इसके बाद दोनों ने अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'लड़की बड़ी अनजानी है' पर भी डांस किया। दोनों की कैमिस्ट्री इतनी कमाल थी कि हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही फैंस दोनों को दोबारा से फिल्म में देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं।

    काजोल ने शेयर की शाहरुख के साथ तस्वीर

    बॉलीवुड की सितारों से सजी शामों में से एक 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (70th Filmfare Awards) का 11 अक्टूबर, 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए लेकिन एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काजोल और शाह रुख को सालों बाद स्टेज पर देखकर जनता मंत्रमुग्ध हो गई।

    वहीं सोशल मीडिया पर काजोल ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की है। इसमें शाह रुख और काजोल साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर तब की है जब दोनों को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था और दूसरी तस्वीर हाल ही में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड की है, जब दोनों को फिर से अवॉर्ड मिला। ये पल काजोल के लिए बेहद खास था और उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी सोशल मीडिया के जरिए दी है। काजोल ने इंस्टाग्राम पर दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'ये तबकी तस्वीर है और ये अबकी है। सबसे मज़ेदार थ्रोबैक पिक्चर। फिल्मफेयर आपका शुक्रिया, ये मेरा 7वां अवॉर्ड है।'

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

    ब्लैक साड़ी में नजर आईं काजोल

    आपको बता दें कि अवॉर्ड शो के दौरान शाह रुख खान ब्लैक कलर के टक्सीडो में नज़र आए तो वहीं काजोल ब्लैक साड़ी में दिखीं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं इनके साथ स्टेज पर करण जौहर भी दिखे, जिन्होंने अपने इन दोनों खास दोस्तों का खूब उत्साह बढ़ाया। आपको बता दें कि शाह रुख और काजोल ने 90's में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। जिसमें DDLJ, कुछ कुछ होता है, करण-अर्जुन, माय नेम इज खान, कभी-खुशी कभी ग़म और दिलवाले जैसी फिल्मों का नाम शामिल है।

    यह भी पढ़ें- 'शादी मत करना..' Shah Rukh Khan ने स्मृति ईरानी को दी थी ये सलाह , 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस ने किया खुलासा