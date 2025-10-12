VIDEO: लौट आए 'राज-सिमरन'....स्टेज पर छाया Shah rukh-Kajol के रोमांस का जादू

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ-कुछ होता है, DDLJ...जब इन फिल्मों का ज़िक्र होता है तो ज़हन में सिर्फ यही आता है कि दूर खड़े शाह रुख खान (Shah rukh Khan) ने अपनी बांहें फैलाईं होंगी और उधर से भागती हुई काजोल (Kajol) स्लो मोशन में आ रहीं होंगी। सिनेमा में यूं तो अबतक कई जोड़ियां बनी हैं लेकिन किंग खान की ऑनस्क्रीन क्वीन बनने का टैग सिर्फ काजोल को ही मिला है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल है कि आज भी जब दोनों साथ आते हैं तो फैंस की दिलचस्पी सातवें आसमान पर होती है।

हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (70th Filmfare Awards) का आयोजन हुआ। इस अवॉर्ड शो में शाह रुख ने 18 साल बाद फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के साथ बतौर होस्ट वापसी की। अब शाह रुख होस्ट करने आए तो हर किसी की बेताबी और बढ़ गई। इसी अवॉर्ड शो में काजोल भी पहुंचीं और यहीं पर वो नजारा कैमरे में कैद हुआ जिसे जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि यहां स्टेज पर शाह रुख और काजोल ने अपने हिट गानों पर जमकर डांस किया।

अवॉर्ड शो को शाह रुख खान होस्ट कर रहे थे। इसी बीच काजोल अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचीं। अब जैसे ही यहां काजोल अवॉर्ड देने आईं तो तुरंत ही माहौल सेट हो गया। हर किसी को 'कुछ-कुछ होता है' और 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' जैसी फिल्मों की याद आ गई। स्टेज पर बैकग्राउंड डांसर्स आ गए और यहीं से शुरू हो गया शाहरुख और काजोल के रोमांस का जादू। शाहरुख ने यहां काजोल के साथ DDLJ का मशहूर गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' पर डांस किया। जैसे ही दोनों थिरके तो ऑडिएंस ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया।

View this post on Instagram A post shared by Filmfare (@filmfare) इसके बाद शाह रुख ने घुटनों के बल बैठकर काजोल को गुलाब का फूल दिया और फिल्म के उसी आईकोनिक सीन को रीक्रिएट किया। बात यहीं नहीं रुकी इसके बाद दोनों ने अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'लड़की बड़ी अनजानी है' पर भी डांस किया। दोनों की कैमिस्ट्री इतनी कमाल थी कि हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही फैंस दोनों को दोबारा से फिल्म में देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। काजोल ने शेयर की शाहरुख के साथ तस्वीर बॉलीवुड की सितारों से सजी शामों में से एक 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स (70th Filmfare Awards) का 11 अक्टूबर, 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए लेकिन एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काजोल और शाह रुख को सालों बाद स्टेज पर देखकर जनता मंत्रमुग्ध हो गई।