'शादी मत करना..' Shah Rukh Khan ने स्मृति ईरानी को दी थी ये सलाह , 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने से पहले स्मृति ईरानी का बॉलीवुड के कई दिग्गजों से अचानक सामना हुआ था। जिसमें शाहरुख खान के साथ एक यादगार मुलाकात भी शामिल है जिसे वह आज भी बड़े प्यार से याद करती हैं। "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" से घर-घर में पहचान बनाने से बहुत पहले, स्मृति के पति ज़ुबिन ईरानी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों से मिलवाया था।

