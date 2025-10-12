Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लापता लेडीज के नाम रही Filmfare की शाम, जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:45 AM (IST)

    Filmfare Awards 2025: शनिवार को गुजरात में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया जहां बेस्ट स्टार्स और बेस्ट मूवी को अवॉर्ड मिला। इसी के साथ सिनेमा में दशकों तक अपनी उम्दा अदाकारी दिखा चुकीं जीनत अमान और दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल को भी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।   कॉपी अपडेट हो रही है...

    prefferd source google
    Hero Image

    लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स से नवाजे गए जीनत अमान और श्याम बेनेगल। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल फिल्मी लवर्स को फिल्मफेयर की शाम का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस शाम को सितारे मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ बेस्ट मूवीज और कलाकारों को उनके उम्दा काम के लिए सम्मानित किया जाता है। इस बार फिल्मफेयर की शाम लापता लेडीज के नाम रही। साथ ही जीनत अमान और दिवंगत निर्देशक श्याम बेनेगल को भी सम्मानित किया गया। दोनों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स से नवाजा गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें