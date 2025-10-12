लापता लेडीज के नाम रही Filmfare की शाम, जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल फिल्मी लवर्स को फिल्मफेयर की शाम का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस शाम को सितारे मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ बेस्ट मूवीज और कलाकारों को उनके उम्दा काम के लिए सम्मानित किया जाता है। इस बार फिल्मफेयर की शाम लापता लेडीज के नाम रही। साथ ही जीनत अमान और दिवंगत निर्देशक श्याम बेनेगल को भी सम्मानित किया गया। दोनों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स से नवाजा गया है।