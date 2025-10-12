लापता लेडीज के नाम रही Filmfare की शाम, जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
Filmfare Awards 2025: शनिवार को गुजरात में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया जहां बेस्ट स्टार्स और बेस्ट मूवी को अवॉर्ड मिला। इसी के साथ सिनेमा में दशकों तक अपनी उम्दा अदाकारी दिखा चुकीं जीनत अमान और दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल को भी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। कॉपी अपडेट हो रही है...
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल फिल्मी लवर्स को फिल्मफेयर की शाम का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस शाम को सितारे मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ बेस्ट मूवीज और कलाकारों को उनके उम्दा काम के लिए सम्मानित किया जाता है। इस बार फिल्मफेयर की शाम लापता लेडीज के नाम रही। साथ ही जीनत अमान और दिवंगत निर्देशक श्याम बेनेगल को भी सम्मानित किया गया। दोनों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स से नवाजा गया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।