    Shah Rukh Khan फिर बने जेंटलमैन, Nitanshi Goel को सीढ़ियों से गिरने से ऐसे किया प्रोटेक्ट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    Filmfare Awards 2025: अहमदाबाद में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में शाह रुख खान ने करण जौहर के साथ मिलकर होस्टिंग की। 'लापता लेडीज' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का अवॉर्ड जीतने वाली नितांशी गोयल (Nitanshi Goel) को मंच पर अवॉर्ड लेने जाते समय सीढ़ियों से गिरते-गिरते बचीं। शाह रुख के जेस्चर ने लोगों का दिल जीत लिया।   

    नितांशी गोयल की ढाल बने शाह रुख खान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) किसी न किसी वजह से दर्शकों का दिल चुरा ही लेते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपना जेंटलमैन वाला अवतार दिखाया और सोशल मीडिया पर लोग उनके जेस्चर पर फिदा हो गए।

    शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में फिल्मफेयर अवॉर्ड का आयोजन किया गया जहां सितारों ने चार-चांद लगा दिया। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और करण जौहर (Karan Johar) शो के होस्ट थे। कई सितारों को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया।

    शाह रुख ने की नितांशी गोयल की मदद

    फिल्मफेयर के मंच में शाह रुख होस्ट हों और कोई स्पेशल मोमेंट न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वह अपने जेस्चर से लोगों का ध्यान खींच ही लेते हैं। हाल ही में, उन्होंने नितांशी गोयल को सीढ़ियों से गिरने से बचाया।

    दरअसल, नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया। जब वह मंच पर अपना अवॉर्ड लेने गईं, तो खुद नीचे आकर शाह रुख ने उनका हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद की। इस दौरान एक्ट्रेस के पैर लड़खड़ा गए और उन्होंने उन्हें नीचे गिरने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर शाह रुख खान का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग उन्हें जेंटलमैन बता रहे हैं। 

    फिल्मफेयर में शाह रुख के आइकॉनिक मोमेंट

    शाह रुख खान ने फिल्मफेयर के मंच पर अपने औरा से चार-चांद लगा दिया। काजोल के साथ उनका डांस, अभिनेत्रियों का हाथ थामकर उन्हें मंच पर लाना, डांस और मस्ती ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर अभिनेता की क्लिप्स वायरल हो रही हैं।

    बता दें कि आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो करने के बाद शाह रुख खान आगामी फिल्म किंग में बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।

