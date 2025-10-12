फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के बाद अहमदाबाद में प्रशंसकों से घिरे Shah rukh khan, फैंस बोले- 'केवल एक सुपरस्टार...'
शाह रुख खान (Shah rukh khan) ने करण जौहर के साथ मिलकर भव्य फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह को होस्ट किया। इसके लिए बॉलीवुड के किंग खान गुजरात के अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में अभिनेता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें प्रशंसकों का अपने पसंदीदा अभिनेता के लिए दीवानापन साफ़ दिखाई दे रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में शामिल हुए। उन्होंने करण जौहर के साथ मिलकर अवॉर्ड नाइट होस्ट की। वहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सुपरस्टार के लिए थोड़ा अजीब है।
डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए शाह रुख
सोशल मीडिया पर अवॉर्ड फंक्शन के कुछ वीडियो देखने को मिले जिसमें से शाह रुख खान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में शाह रुख अपने फैंस के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि शाह रुख खान भी अपने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाते और अपनी डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए।
फैंस ने की किंग खान की तारीफ
शाह रुख के वीडियो इस वायरल वीडियो को देखकर फैन्स क्रेजी हो गए। एक फैन ने कमेंट किया, "ये स्टारडम है। भगवान ने पिछले जन्म में उनके कुछ बेहतरीन कामों के लिए उन्हें खूब सराहा है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और अपने काम में कमाल हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनके बाद कोई सुपरस्टार नहीं होगा... क्रेज़।" एक और नेटिजन ने कमेंट किया, "बॉलीवुड में सिर्फ एक स्टार बचा है और वो कोई और नहीं बल्कि शाह रुख़ खान हैं।"
इस अवॉर्ड फंक्शन की एक सबसे बड़ी हाइलाइट शाह रुख खान और काजोल की परफॉर्मेंस रही। इस मशहूर जोड़ी ने अपने रोमांटिक गानों पर परफॉर्म किया और अब फैन्स टीवी पर उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं शाह रुख
फिलहाल शाह रुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अरशद वारसी और कई अन्य कलाकार भी हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है। हालांकि, इसकी रिलीज़ की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
कृपया धैर्य रखें।