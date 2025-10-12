फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के बाद अहमदाबाद में प्रशंसकों से घिरे Shah rukh khan, फैंस बोले- 'केवल एक सुपरस्टार...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में शामिल हुए। उन्होंने करण जौहर के साथ मिलकर अवॉर्ड नाइट होस्ट की। वहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सुपरस्टार के लिए थोड़ा अजीब है।

डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए शाह रुख सोशल मीडिया पर अवॉर्ड फंक्शन के कुछ वीडियो देखने को मिले जिसमें से शाह रुख खान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में शाह रुख अपने फैंस के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि शाह रुख खान भी अपने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाते और अपनी डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए।