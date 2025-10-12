Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के बाद अहमदाबाद में प्रशंसकों से घिरे Shah rukh khan, फैंस बोले- 'केवल एक सुपरस्टार...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    शाह रुख खान (Shah rukh khan) ने करण जौहर के साथ मिलकर भव्य फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह को होस्ट किया। इसके लिए बॉलीवुड के किंग खान गुजरात के अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में अभिनेता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें प्रशंसकों का अपने पसंदीदा अभिनेता के लिए दीवानापन साफ़ दिखाई दे रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फैंस के बीच घिरे शाह रुख खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में शामिल हुए। उन्होंने करण जौहर के साथ मिलकर अवॉर्ड नाइट होस्ट की। वहां तक तो सबकुछ ठीक था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सुपरस्टार के लिए थोड़ा अजीब है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए शाह रुख

    सोशल मीडिया पर अवॉर्ड फंक्शन के कुछ वीडियो देखने को मिले जिसमें से शाह रुख खान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में शाह रुख अपने फैंस के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि शाह रुख खान भी अपने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाते और अपनी डिंपल वाली मुस्कान बिखेरते नजर आए।

    यह भी पढ़ें- Shah Rukh Khan फिर बने जेंटलमैन, Nitanshi Goel को सीढ़ियों से गिरने से ऐसे किया प्रोटेक्ट

    फैंस ने की किंग खान की तारीफ

    शाह रुख के वीडियो इस वायरल वीडियो को देखकर फैन्स क्रेजी हो गए। एक फैन ने कमेंट किया, "ये स्टारडम है। भगवान ने पिछले जन्म में उनके कुछ बेहतरीन कामों के लिए उन्हें खूब सराहा है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और अपने काम में कमाल हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनके बाद कोई सुपरस्टार नहीं होगा... क्रेज़।" एक और नेटिजन ने कमेंट किया, "बॉलीवुड में सिर्फ एक स्टार बचा है और वो कोई और नहीं बल्कि शाह रुख़ खान हैं।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

    इस अवॉर्ड फंक्शन की एक सबसे बड़ी हाइलाइट शाह रुख खान और काजोल की परफॉर्मेंस रही। इस मशहूर जोड़ी ने अपने रोमांटिक गानों पर परफॉर्म किया और अब फैन्स टीवी पर उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

    किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं शाह रुख

    फिलहाल शाह रुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अरशद वारसी और कई अन्य कलाकार भी हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है। हालांकि, इसकी रिलीज़ की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- VIDEO: लौट आए 'राज-सिमरन'....स्टेज पर छाया Shah rukh-Kajol के रोमांस का जादू