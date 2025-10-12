Language
    SRK ने सलमान खान की लव लाइफ पर कसा मजेदार तंज, बोले- आमिर खान ने इस पर फिल्म बना दी...

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    शाह रुख खान (Shah rukh Khan) और करण जौहर (Karan Johar) ने 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (National Filmfare Award) की शाम को मजेदार बना दिया। इस दौरान एक्टर ने कई फनी मोमेंट्स भी जोड़े जहां एक टाइम पर वो सलमान खान की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते नजर आए। उन्होंने आमिर की फिल्म लापता लेडीज को सलमान खान की लव लाइफ से प्रेरित बताया।  

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड फंक्शन में शाह रुख खान ने अपने करिश्मे से मंच पर आग लगा दी। एक्टर ने करण जौहर के साथ मिलकर शाम में रंच जमाया और शो होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने अपने को-होस्ट और अन्य स्टार्स के साथ मिलकर हल्के-फुल्के चुटकुलों के साथ हंसी-मजाक भी किया।

    शाह रुख ने किया सलमान पर कमेंट?

    मंच पर एक मोमेंट के दौरान सराहनीय काम की प्रशंसा करते हुए, SRK ने सलमान खान की लव लाइफ पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, "एक आदमी है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, यहां-वहां, इधर-उधर।"

    उन्होंने आगे कहा, "ये भी कमाल की बात है कि आमिर खान ने सलमान (खान) भाई के लिए फिल्म ही बना दी। इस दौरान उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म 'लापता लेडीज़'की तारीफ की।

    लापता लेडीज की शाह रुख ने की तारीफ

    किरण राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसकी बेहतरीन कहानी और अभिनय की खूब तारीफ हुई है। यह फिल्म एक नवविवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जो खो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और एक-दूसरे के पास लौटने के अपने सफ़र पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

    सलमान ने नहीं की अब तक शादी

    दरअसल यह मज़ाक सलमान खान की निजी जिंदगी का ज़िक्र था, जो हमेशा से ही लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है। दरअसल बॉलीवुड के भाईजान के कई हाई-प्रोफाइल रिलेशन रहे और उनके को-एक्टर्स के साथ रोमांस की अफवाहें रहीं। इन अटकलों के बावजूद, अभिनेता ने अभी तक शादी नहीं की और अपनी लव लाइफ को फिलहाल मिस्ट्री बना रखा है,जिससे प्रशंसक और मीडिया हमेशा उत्सुक रहती है।

