सलमान-शाह रुख- आमिर की 'इंटरनेशनल' तैयारी, देखती रह जाएगी दुनिया!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ एक मंच पर देखना एक ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है, हालांकि ये कम ही बार होता है जब तीनों खान एक साथ नजर आएं लेकिन उनके फैंस को इस मूमेंट का इंतजार रहता है। हाल ही में तीनों को आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था। लेकिन अब एक और बड़े मौके पर तीनों एक साथ दिखने वाले हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर।

इंटरनेशनल स्टेज पर दिखेंगे तीनों खान भले ही तीनों खान अलग-अलग राहों पर चले हों, लेकिन उनके बीच दोस्ती और सम्मान का गहरा रिश्ता है। वे जीवन के हर मोड़ पर एक-दूसरे का साथ देने और एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी दोस्ती दिखाती है कि सच्चा सम्मान कभी कम नहीं होता। इस अक्टूबर में सलमान-शाह रुख-आमिर रियाद में जॉय फोरम 2025 में एक बार फिर साथ नजर आएंगे।

तीनों खानों ने साथ मिलकर कई यादगार पल बिताए हैं। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले के इवेंट्स की मेजबानी और वहां परफॉर्मेंस दी। उनकी केमिस्ट्री ने सभी को बॉलीवुड के सुनहरे दौर की याद दिला दी। वहीं हाल ही में, तीनों द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में भी नजर आए। हालांकि उन्होंने एक ही सीन में स्क्रीन शेयर नहीं की, लेकिन उनके कैमियो ने शो में स्टार पावर और रोमांच भर दिया।