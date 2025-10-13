Language
    जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्टर जिम्मी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जिम्मी के पिता के निधन के बाद अब उनके करीबी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। 

    नहीं रहे जिम्मी शेरगिल के पिता

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जिम्मी शेरगिल (Jimmy Shergill) के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा है। हाल ही में जिम्मी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल (Satyajit Singh Shergill) का निधन हो गया है। जिम्मी शेरगिल के पिता की उम्र करीब 90 साल थी और उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। वहीं जिम्मी के परिवार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। परिवार ने बताया कि उनके लिए भोग और अंतिम अरदास का आयोजन 14 अक्टूबर को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक रखा जाएगा। मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट स्थित गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर में अंतिम अरदास का आयोजन होगा। वहीं जिम्मी के पिता की निधन की खबर के बाद उनने करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

    जब बेटे से नाराज हुए जिम्मी के पिता

    आपको बता दें कि जिम्मी शेरगिल के पिता एक आर्टिस्ट थे। भारत की सबसे मशहूर पेंटर्स में शुमार होने वालीं हंगेरियन ज्यूइश अमृता शेरगिल जिम्मी शेरगिल के दादाजी की कजिन सिस्टर थीं। परिवार को जब कला विरासत में मिली थी। ऐसे में जिम्मी के पिता भी आर्टिस्ट ही थे। जिम्मी अपने पिता के काफी करीब रहे हैं। हालांकि जिम्मी की बगावत ने उन्हें एक बार उनके पिता से दूर भी कर दिया था। एक इंटरव्यू में जिम्मी ने खुद इसके बारे में बताया था। दरअसल पंजाबी परिवार से ताल्लकुक रखने वाले जिम्मी पहले पगड़ी रखते थे लेकिन हॉस्टल में जब जिम्मी पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें इससे दिक्कत होती थी। इसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवा दिए। इसके बाद जिम्मी पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी और करीब डेढ़ साल तक उन्होंने जिम्मी से बात नहीं की थी।

    बॉलीवुड में ऐसे जिम्मी ने बनाया अपना नाम

    जिम्मी शेरगिल बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं। उन्होंने साल 1996 में फिल्म 'माचिस' से डेब्यू किया था। इसके बाद आदित्य चोपड़ा की नज़र जिम्मी पर पड़ी और उन्होंने फिल्म मोहब्बतें में जिम्मी को काम करने का मौका दिया। इसके बाद जिम्मी की इमेज चॉकलेटी ब्वॉय वाली बन गई। इसके बाद जिम्मी ने बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। मेरे यार की शादी है, दिल है तुम्हारा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, ए वेडनसडे!, तनु वेड्स मनु, साहेब, बीवी और गैंगस्टर और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स समेत कई फिल्मों में काम किया।

