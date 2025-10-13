जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जिम्मी शेरगिल (Jimmy Shergill) के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा है। हाल ही में जिम्मी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल (Satyajit Singh Shergill) का निधन हो गया है। जिम्मी शेरगिल के पिता की उम्र करीब 90 साल थी और उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। वहीं जिम्मी के परिवार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। परिवार ने बताया कि उनके लिए भोग और अंतिम अरदास का आयोजन 14 अक्टूबर को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक रखा जाएगा। मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट स्थित गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर में अंतिम अरदास का आयोजन होगा। वहीं जिम्मी के पिता की निधन की खबर के बाद उनने करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

