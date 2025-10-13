Ex पति नंदीश संधू ने की सगाई तो भड़कीं रश्मि देसाई? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया में एक्स कपल्स के बीच अनबन की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक बार फिर से एक्स कपल टीवी एक्टर नंदीश संधू और एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashami Desai) चर्चा में आ गए हैं। दअसल रश्मि देसाई के एक्स पति नंदीश संधू (Nandish Sandhu) जल्द ही दूसरी शादी करने जा रहे हैं। नंदीश संधू ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड कविता बनर्जी से सगाई कर ली है। सगाई की तस्वीरें भी नंदीश ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक तरफ जहां लोग नंदीश को बधाई दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ रश्मि देसाई का एक पोस्ट अब वायरल हो रहा है। जिसके बाद से अब ये एक्स कपल फिर से सुर्खियों में आ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रश्मि देसाई का पोस्ट हुआ वायरल दरअसल रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में रश्मि ने अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। तस्वीरों में रश्मि कैजुअल लुक में नज़र आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए रश्मि ने कैप्शन में जो लिखा है वो सभी को हैरान कर रहा है। रश्मि ने कैप्शन में लिखा कि, 'गलती से गलती कर के गलतियों से ही सीखा है। इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटिए और जीवन के मजे लीजिए।' अब रश्मि का अचानक से ऐसा कैप्शन डालना फैंस को भी कंफ्यूज कर रहा है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिरकार रश्मि ने ऐसा पोस्ट किया क्यों और पोस्ट के साथ ये क्यों लिखा। हालांकि लोग इसे उनके एक्स पति नंदीश संधू की सगाई से जोड़ रहे हैं और एक तरह से उनके इस बयान को नंदीश के ऊपर कटाक्ष मान रहे हैं। अब ये वाकई में रश्मि का तंज है या नहीं पर हां ये पोस्ट वायरल जरूर हो रहा है।