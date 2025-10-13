Language
    सलमान खान को कहा था 'गुंडा-मवाली', अब अभिनव कश्यप पर बरसे भाईजान!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में इस बार कॉमेडियन रवि गुप्ता ने शिरकत की। इसी बीच सलमान खान ने उनके साथ बातों ही बातों में अभिनव कश्यप पर फिर से पलटवार किया है। 

    सलमान खान ने अभिनव कश्यप पर फिर से किया पलटवार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की दबंगई आजकल बिग बॉस 19 के घर में दिख रही है। शो को होस्ट कर रहे सलमान आजकल खूब चर्चा में बने हुए हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सलमान को यूं ही दबंग का टैग नहीं मिला है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सलमान फिल्मों में अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन लगता है कि सलमान ने हाल ही में बिग बॉस में वीकेंड के वार में इन सारी बातों का खुलकर जवाब दिया है और एक-एक करके सबसे बदला दिया है।

    सलमान खान ने अरिजीत सिंह से लेकर सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस तक, सभी पर खुलकर बात की है और जिन लोगों ने सलमान से पंगा लेने की कोशिश की है, उन्हें भी सलमान ने बड़े अच्छे से जवाब दिया है और इसी में से एक नाम है सलमान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप का। जिन्हें सलमान ने आईना दिखाया है और इशारों ही इशारों में उन्हें करारा जवाब दिया है।

    अभिनव कश्यप पर सलमान का तंज

    दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार में कॉमेडियन रवि गुप्ता आए। यहां रवि गुप्ता ने सलमान के साथ ढेर सारी बातें की और उनके साथ जमकर मस्ती की। यहीं रवि गुप्ता ने सलमान से ऐसे-ऐसे सवाल किए कि जिनके जवाब सलमान ने बड़े ही सहज होकर और थोड़े तीखे अंदाज़ में दिए। दरअसल बीते दिनों से ही अभिनव कश्यप ने सलमान पर, उनके परिवार, आमिर खान और शाहरुख खान पर कई आरोप लगाए थे। इस पर सलमान ने अब जवाब दिया है। दरअसल रवि गुप्ता ने सलमान खान से कहा कि, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान ले उसे सलमान खान कहते हैं।

     

    इस पर सलमान खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'काम से याद आया हमारे पास भी एक और डायरेक्टर है। दबंग इंसान, वो भी आजकल मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ उन्होंने आमिर खान और शाहरुख खान को भी लेपेट में लिया है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले वीकेंड का वार में मैंने ऐसे ही पूछा था, काम करो यार किसी को आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब एक बार मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूं कि काम मिला क्या भाई? और हां ऐसी हरकत करने के बार हर किसी की बुराई करोगे आप? ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये तो लाइफ में आपके साथ काम नहीं करेंगे।

    उन्होंने आगे कहा, 'बड़ी बात ये है कि जो इनके साथ जुड़े है, वो भी नहीं करेंगे और फिर जब हमने आपको एक पिक्चर ऑफर की, तो आपने बोला नहीं करेंगे और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे तो वो आपने सभी अभी जाकर सब बर्बाद कर दिया है। मुझे सिर्फ एक ही चीज बुरी लग रही है कि आपने अपने आप को खत्म किया। अगर पीछे पड़ना है किसी के तो अपने भाई के पीछे पड़ो, मां-बाप के पीछे पड़ो, अपने बीवी-बच्चों से प्यार करो। इतना तो बनता है। अगर कोई आपको राय देता है तो सोच समझ के दिया करो। आप टैलेंड हो, मैं आपको बस ग्रो करते हुए देखना चाहता हूं'।

    सलमान को अभिनव ने कहा था 'गुंडा-मवाली'

    आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म दबंग को अभिनव कश्यर ने ही डायरेक्ट किया था। बीते दिनों ही एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने सलमान को लेकर काफी कुछ कहा था। अभिनव ने कहा था कि, 'सलमान ने तेरे नाम और वॉन्टेड जैसी फिल्मों से अपनी गुंडा-मवाली वाली इमेज बनाई है। सलमावन और उनकी फैमिली के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वो लोग नॉर्मल तो नहीं हैं। वो एक अपराधी हैं, दोषी हैं और जमानत पर बाहर हैं। मेरी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है'। इसके अलावा हाल ही में शाहरुख को लेकर भी अभिनव कश्यप ने कहा था कि 'शाहरुख खान को दुबई चले जाना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ समाज से लेते हैं बदले में देते कुछ नहीं है'। अब सलमान ने सभी का बदला एक साथ लिया है और अभिनव को सधे हुए अंदाज़ में समझाने की कोशिश की है।

