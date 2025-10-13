Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब हम दोस्त... 11 साल बाद Salman Khan ने सिंगर अरिजीत सिंह हुए झगड़े पर किया रिएक्ट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:58 AM (IST)

    साल 2014 में एक अवॉर्ड शो के दौरान सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) के बीच में विवाद हो गया था। जिसको लेकर लंबे समय तक अरिजीत ने सलमान की किसी भी फिल्म में गाना गाने से इनकार कर दिया था। टाइगर 3 इस इनकी सुलह हुई और अब सलमान खान ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान खान और अरिजीत सिंह (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Salman Khan हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। लेकिन कई विवादों को लेकर भी भाईजान का नाम चर्चा में रहा। ऐसा ही एक मतभेद गायक अरिजीत सिंह के साथ रहा, जिसकी वजह से लंबे समय तक इन दोनों ने आपस में बातचीत नहीं। हालांकि, 2 साल पहले आई सलमान की स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 से इनके बीच सुलह हुई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब अरिजीत सिंह अपने झगड़े को लेकर सलमान कान ने पहली बार पब्लिकली खुलकर बात की है और बताया है कि अब सिंगर के साथ उनका संबंध कैसा है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

    अरिजीत सिंह विवाद पर बोले सलमान खान

    सिंगर अरिजीत सिंह अपने विवाद और मौजूदा संबंध को लेकर सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के दौरान इस मामले पर खुलकर बात की। दरअसल वीकेंड का वार में बतौर गेस्ट यूट्यूबर रवि गुप्ता आए और उन्होंने सलमान-अरिजीत की बात छेड़ दी। जिस पर भाईजान ने कहा- 

    salmankhanonarijitsingh

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    यह भी पढ़ें- 'उतनी ही बड़ी...' Salman Khan ने 'सिकंदर' डायरेक्टर पर कसा तंज, लेट आने के आरोप पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

    अरिजीत और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक गलतफहमी थी, जो मेरी साइड से थी। उसके बाद तो उसने मेरे लिए कई गाने गाए हैं। इस तरह से सलमान ने अरिजीत सिंह विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। 

    क्यों हुआ था झगड़ा?

    साल 2014 में एक अवॉर्ड शो के दौरान सलमान खान और अरिजीत सिंह (Salman Khan Arijit Singh Controversy) में विवाद हुआ। दरअसल सलमान उस अवॉर्ड शो को होस्ट कर रहे थे और जब अरिजीत को अवॉर्ड देने की बारी आई तो उन्होंने सलमान ने स्टेज पर उनकी सिंगिंग की नकल उतारी, जो अरिजीत को पसंद नहीं आया और उन्होंने सलमान की होस्टिंग को बोरिंग बता दिया था। बस यहीं से इन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और काफी सालों तक इनके बीच बातचीत नहीं हुई।

    साथ ही अरिजीत ने सलमान की फिल्मों में गाना गाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन 2023 में आई यशराज बैनर तले बने सलमान खान की स्पाई थ्रिलर टाइगर 3 के लेके प्रभू का नाम गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी, जो सलमान पर फिल्माया गया। इसके साथ ही इन दोनों के बीच लंबे समय बाद जाकर सुलह हो पाई। बता दें कि फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी अरिजीत सलमान के लिए गाना गा रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- SRK ने सलमान खान की लव लाइफ पर कसा मजेदार तंज, बोले- आमिर खान ने इस पर फिल्म बना दी...