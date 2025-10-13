'उतनी ही बड़ी...' Salman Khan ने 'सिकंदर' डायरेक्टर पर कसा तंज, लेट आने के आरोप पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सिकंदर (Sikandar) बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप रही थी। साथ ही फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से बुरी तरह आलोचना भी सहनी पड़ी थी। सलमान खान को लेकर तो यहां तक कहा गया कि उन्हें अभिनय से रिटायर हो जाना चाहिए।

सिकंदर की असफलता पर डायरेक्टर एआर मुरुगदास तो कई बार बोल चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने फिल्म की असफलता का ढींगरा भी इशारों-इशारों में सलमान खान की लेट-लतीफी को बताया था। उनका कहना था कि स्टार्स के साथ शूटिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे रात में लेट आते थे। उनका कहना था कि दिन का शूट भी रात में करना पड़ता था क्योंकि वह रात के 8 बजे सेट पर आते थे।