'उतनी ही बड़ी...' Salman Khan ने 'सिकंदर' डायरेक्टर पर कसा तंज, लेट आने के आरोप पर पहली बार तोड़ी चुप्पी
सलमान खान की फिल्म सिकंदर 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। एक हालिया इंटरव्यू में एआर मुरुगदास ने उन पर लेट आने का आरोप लगाया था। अब भाईजान ने एआर मुरुगदास के आरोप और उनकी हालिया फिल्म की असफलता पर तंज कसा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सिकंदर (Sikandar) बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप रही थी। साथ ही फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से बुरी तरह आलोचना भी सहनी पड़ी थी। सलमान खान को लेकर तो यहां तक कहा गया कि उन्हें अभिनय से रिटायर हो जाना चाहिए।
सिकंदर की असफलता पर डायरेक्टर एआर मुरुगदास तो कई बार बोल चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने फिल्म की असफलता का ढींगरा भी इशारों-इशारों में सलमान खान की लेट-लतीफी को बताया था। उनका कहना था कि स्टार्स के साथ शूटिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे रात में लेट आते थे। उनका कहना था कि दिन का शूट भी रात में करना पड़ता था क्योंकि वह रात के 8 बजे सेट पर आते थे।
मुरुगदास के आरोप पर सलमान का रिएक्शन
एआर मुरुगदास के आरोप पर सलमान खान ने अपनी बात रखी है, वो भी खुलेआम नाम लेकर। उन्होंने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सिकंदर की असफलता और एआर मुरुगदास के आरोप पर तंज कसते हुए कहा, "फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा था, पर क्या है ना कि मैं सेट पर रात के 9 बजे पहुंचता था तो उसमें गड़बड़ हो गई। अरे डायरेक्टर साहब ने यह कहा है।"
सलमान ने मुरुगदास की मद्रासी फ्लॉप होने पर मारा ताना
यही नहीं, सलमान खान ने एआर मुरुगदास की हालिया रिलीज फिल्म मद्रासी की असफलता पर भी इशारों-इशारों में तंज कसा है। उन्होंने कहा, "लेकिन उनकी पिक्चर अभी रिलीज हुई है जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था। मद्रासी पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की है जो अभी रिलीज हुई है। बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी...।" मजाकिया लहजे में सलमान ने मद्रासी के सिकंदर से भी बड़ी फ्लॉप होने की ओर इशारा किया है।
सिकंदर के प्रोड्यूसर पर भी सलमान का तंज
सलमान खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने एआर मुरुगदास के साथ-साथ सिकंदर के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि पहले सिकंदर मुरुगदास और साजिद नाडियाडवाला की मूवी थी, लेकिन जब यह असफल हुई तो आलोचनाओं से बचने के लिए दोनों ने कल्टी मार ली और अपनी-अपनी राह पर निकल पड़े।
