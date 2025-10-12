Language
    'निकम्मे हैं, कार चुराकर...', जब स्मृति ईरानी के सामने Salman Khan और उनके पति को सलीम खान से पड़ी थी डांट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से टीवी पर वापसी कर चुकीं एक्ट्रेस स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी का बॉलीवुड के कई सितारों से खास कनेक्शन है। हाल ही में एक्ट्रेस ने रिवील किया है कि आखिर क्यों उनके पति और सलमान खान को सलीम खान ने जमकर डांटा था।

    स्मृति ईरानी के सामने सलमान खान को पड़ी थी डांट। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी (Smriti Irani) एक बार फिर छोटे पर्दे पर राज कर रही हैं। 2000 के दशक में उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के किरदार से घर-घर में पहचान बना ली थी। अब एक बार फिर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

    तुलसी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के बीच स्मृति ईरानी ने एक हालिया इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। दरअसल, स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी (Zubin Irani) का बॉलीवुड के कई सेलेब्स से कनेक्शन है। यहां तक कि जुबिन, सलमान खान के क्लासमेट भी रह चुके हैं।

    सलीम खान ने सलमान को बुलाया था निकम्मा

    स्मृति ईरानी ने बताया कि एक बार जुबिन सलमान खान से मिलवाने उनके घर ले गए थे, उस वक्त दोनों को सलीम खान से डांट पड़ी थी। मशेबल इंडियन के साथ बातचीत में स्मृति ईरानी ने बताया, "सेंट जेवियर्स में सलमान और मेरे पति क्लासमेट्स थे। इसलिए जब जुबिन पहली बार मुझे सलमान से मिलवाने ले गए तो सलीम खान भी वहीं थे। उन्होंने कहा, 'तुमको मालूम है तुम्हारे मिया साहब, मेरे बेटे के साथ क्या करते थे? वे मेरी कार चुराकर भाग जाते थे। निकम्मे हैं दोनों।' मैं बस चुपचाप खड़ी रही और सलमान और मेरे पति नीचे देख रहे थे।"

    Smriti Irani

    Photo Credit - Instagram

    शाह रुख ने स्मृति को शादी न करने की दी थी नसीहत

    स्मृति ईरानी ने शाह रुख खान से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि SRK ने तो साफ-साफ कह दिया था कि वह शादी न करें। बकौल एक्ट्रेस, "मैं शाहरुख से अपने पति की बदौलत मिली थी। वह उन्हें जानते थे, इसलिए मैंने शाहरुख से इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए कई बार उनसे कहा। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था, 'सुनो, शादी मत करना। मैं बता रहा हूं, शादी मत करना।' मैंने कहा, 'भाई बहुत देर हो चुकी है।"

