'निकम्मे हैं, कार चुराकर...', जब स्मृति ईरानी के सामने Salman Khan और उनके पति को सलीम खान से पड़ी थी डांट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी (Smriti Irani) एक बार फिर छोटे पर्दे पर राज कर रही हैं। 2000 के दशक में उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के किरदार से घर-घर में पहचान बना ली थी। अब एक बार फिर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

तुलसी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के बीच स्मृति ईरानी ने एक हालिया इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। दरअसल, स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी (Zubin Irani) का बॉलीवुड के कई सेलेब्स से कनेक्शन है। यहां तक कि जुबिन, सलमान खान के क्लासमेट भी रह चुके हैं।