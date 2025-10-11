'मैं सलमान को नहीं जानती..' ऑस्कर विनर Guneet Monga ने शाहरुख-आमिर को बताया बेस्ट, 'भाईजान' को लेकर कह डाली ये बड़ी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुनीत मोंगा इस वक्त सबसे विश्वसनीय निर्देशकों में से एक हैं। अपनी फिल्म द एलीफेंट व्हिस्परर के साथ 14 साल बाद देश को अकादमी पुरस्कार दिलाकर उन्होंने काफी चर्चा बटोरी। लगभग 40 फिल्मों और लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ गुनीत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ ₹200 करोड़ की फिल्म बनाने के बारे में बात की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाह रुख को कहा बचपन का क्रश फिल्म निर्माता से तीनों खानों को रेटिंग देने के लिए कहा गया और उन्होंने झट से कहा, 'शाहरुख खान, आमिर खान, फिर सलमान खान'। इंटरव्यू में उन्होंने आमिर और शाहरुख की खूब तारीफ की। उन्होंने शाहरुख को अपना बचपन का क्रश बताया। उन्होंने कहा, 'शाहरुख खान मेरे बचपन के क्रश रहे हैं। शाहरुख खान ने ही मुझे मुंबई आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा, 'मैं जिस खान के साथ काम करना चाहती हूं, वह आमिर हैं'।