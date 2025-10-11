Language
    'मैं सलमान को नहीं जानती..' ऑस्कर विनर Guneet Monga ने शाहरुख-आमिर को बताया बेस्ट, 'भाईजान' को लेकर कह डाली ये बड़ी बात

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:50 PM (IST)

    Guneet Monga ने शाहरुख और आमिर खान खान की तारीफ की है, उन्होंने शाहरुख को अपने बचपन का क्रश बताया और कहा कि वह सलमान खान को जानती तक नहीं हैं।

    गुनीत मोंगा ने सलमान खान के बारे में कही ये बात


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुनीत मोंगा इस वक्त सबसे विश्वसनीय निर्देशकों में से एक हैं। अपनी फिल्म द एलीफेंट व्हिस्परर के साथ 14 साल बाद देश को अकादमी पुरस्कार दिलाकर उन्होंने काफी चर्चा बटोरी। लगभग 40 फिल्मों और लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ गुनीत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ ₹200 करोड़ की फिल्म बनाने के बारे में बात की।

    शाह रुख को कहा बचपन का क्रश

    फिल्म निर्माता से तीनों खानों को रेटिंग देने के लिए कहा गया और उन्होंने झट से कहा, 'शाहरुख खान, आमिर खान, फिर सलमान खान'। इंटरव्यू में उन्होंने आमिर और शाहरुख की खूब तारीफ की। उन्होंने शाहरुख को अपना बचपन का क्रश बताया। उन्होंने कहा, 'शाहरुख खान मेरे बचपन के क्रश रहे हैं। शाहरुख खान ने ही मुझे मुंबई आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा, 'मैं जिस खान के साथ काम करना चाहती हूं, वह आमिर हैं'।

    'भाईजान' के बारे में गुनीत ने कही ये बात

    जब उनसे सलमान खान के बारे में पूछा गया, तो गुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं उन्हें जानती तक नहीं और मुझे नहीं लगता कि वह भी मुझे जानते हैं। कम से कम मैं आमिर और शाहरुख दोनों से तो मिल चुकी हूं। लेकिन सलमान से कभी नहीं मिली'।

    सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित बैटल ऑफ गलवान है जिसकी शूटिंग वे कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बिग बॉस 19 को होस्ट भी कर रहे हैं। वहीं गुनीत मोंगा इस साल एक खास वजह से कान्स में थीं। उनकी फिल्म वीमेन इन फिल्म इंडिया (WIF इंडिया) ने 78वें कान्स फिल्म समारोह में अपनी वैश्विक शुरुआत की। गुनीत के नेतृत्व में, WIF इंडिया वैश्विक वीमेन इन फिल्म नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो छह महाद्वीपों में 50 से ज्यादा ब्रांच वाला एक ग्रुप है।

