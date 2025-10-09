Language
    Salman Khan के को-एक्टर और मशहूर बॉडी बिल्डर का निधन,सर्जरी के दौरान आया अटैक

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    बॉडी बिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया। एक्टर को अपनी दमदार काया और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए जाना जाता था। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 

    बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन के साथ सलमान खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) में नजर आए मशहूर पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन (Varinder Ghuman) का अमृतसर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 41 वर्ष के थे।

    कैसे हुआ वरिंदर का निधन?

    कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वरिंदर बाइसेप्स की एक छोटी सी सर्जरी के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल गए थे और उसी दिन घर लौटने वाले थे। हालांकि, कथित तौर पर सर्जरी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

    बॉडीबिल्डिंग के अलावा, वरिंदर ने पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने साल 2012 में कबड्डी वन्स अगेन में मुख्य भूमिका निभाई और रोर: टाइगर्स ऑफ़ द सुंदरबन्स (2014) और मरजावां (2019) जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया।

    वरिंदर की उपलब्धियां

    वरिंदर ने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता और मिस्टर एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया। मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले घुमन को दुनिया के पहले शाकाहारी पेशेवर बॉडीबिल्डर के रूप में भी जाना जाता है।

    अपनी बॉडीबिल्डिंग उपलब्धियों के अलावा, वह IFBB प्रो कार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बने। उन्हें अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने एशिया में हेल्थ प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया था।

    पंजाब के उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता और डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक्स पर गहरा दुख व्यक्त किया।

    उन्होंने पंजाबी में लिखा, "पंजाब के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन के आकस्मिक निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा से उन्होंने दुनिया भर में पंजाब का गौरव बढ़ाया। वाहेगुरु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुखद दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

