Salman Khan के को-एक्टर और मशहूर बॉडी बिल्डर का निधन,सर्जरी के दौरान आया अटैक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) में नजर आए मशहूर पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन (Varinder Ghuman) का अमृतसर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 41 वर्ष के थे।

कैसे हुआ वरिंदर का निधन? कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वरिंदर बाइसेप्स की एक छोटी सी सर्जरी के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल गए थे और उसी दिन घर लौटने वाले थे। हालांकि, कथित तौर पर सर्जरी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।