Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दोनों इतने करीब थे कि...' Salman Khan और Aishwarya Rai के झगड़े पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    फिल्मी गलियारों में ऐश्वर्या राय और सलमान खान के रिश्ते जगजाहिर थे। हाल ही में इस्माइल दरबार ने उनके प्यार और झगड़ों के बारे में बात की। यही नहीं, उन्होंने संजय लीला भंसाली के देवदास से सलमान को रिप्लेस करने पर भी बात की है। जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऐश्वर्या और सलमान की लड़ाई पर बोले इस्माइल दरबार। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और सलमान खान (Salman Khan) का रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। भले ही दोनों ने खुलकर कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के किस्से आज भी ग्लैमर वर्ल्ड में मशहूर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई सेलेब्स जिन्होंने उनके प्यार और झगड़े को करीब से देखा है, वे हमेशा उनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) ने ऐश्वर्या और सलमान के प्यार-झगड़े के बारे में खुलकर बात की है। उनका कहना है कि ऐश्वर्या और सलमान के बीच झगड़ा देख उन्हें बहुत बुरा लगता था।

    भंसाली ने सलमान को किया था रिप्लेस?

    सलमान और ऐश्वर्या की बात तब छिड़ी, जब स्माइल दरबार संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) से अपने अनबन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने रिवील किया कि जब उन्हें जरूरत थी, तब सलमान खान ने उन्हें मदद की, लेकिन उन्होंने सलमान को देवदास फिल्म से हटा दिया और उनकी जगह शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को कास्ट कर लिया।

    यह भी पढ़ें- Salman Khan New Car: सलमान खान ने खरीदी नई बुलेटप्रूफ कार, कीमत जानकर लगेगा झटका

    भंसाली से नाराज हो गए थे सलमान

    विक्की लालवानी के साथ बातचीत में इस्माइल दरबार ने कहा, "जब मुझे काम की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी और जब उन्हें मेरी जरूरत थी तो मैंने उनके लिए अपना सारा काम छोड़ दिया। आखिरकार इंडस्ट्री में वो मेरे गॉडफादर थे। मेरा दिल कहता है कि सलमान खान के साथ उनके रिश्ते इसलिए बिगड़े क्योंकि उन्होंने 'देवदास' के लिए शाहरुख को लिया था। सलमान ने 'खामोशी' के फ्लॉप होने पर भी उनका साथ दिया था। क्या ये साफ नहीं है? अगर मैं दो बार आपकी मदद करूं और तीसरी बार आप मेरे कॉम्पटीटर को लेने जाएं तो मैं परेशान हो जाऊंगा?"

    Aishwarya Salman

    Photo Credit - X

    ऐश्वर्या-सलमान की लड़ाई पर बोले स्माइल दरबार

    इस्माइल दरबार से पूछा गया कि क्या सलमान को देवदास से हटाने के पीछे ऐश्वर्या राय थीं। इसे एक्सेप्ट करते हुए आगे स्माइल दरबार ने कहा, "उनके झगड़ों की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं। हमें बुरा लगता था। वे इतने करीब थे कि उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए था लेकिन ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। सलमान भी इतने समझदार हैं कि इस बारे में कभी बात नहीं करते।"

    यह भी पढ़ें- शाह रुख खान की तरह क्रिकेट टीम के मालिक बने Salman Khan, इस शहर की खरीदी फ्रेंचाइजी