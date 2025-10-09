'दोनों इतने करीब थे कि...' Salman Khan और Aishwarya Rai के झगड़े पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और सलमान खान (Salman Khan) का रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। भले ही दोनों ने खुलकर कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के किस्से आज भी ग्लैमर वर्ल्ड में मशहूर हैं।

कई सेलेब्स जिन्होंने उनके प्यार और झगड़े को करीब से देखा है, वे हमेशा उनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) ने ऐश्वर्या और सलमान के प्यार-झगड़े के बारे में खुलकर बात की है। उनका कहना है कि ऐश्वर्या और सलमान के बीच झगड़ा देख उन्हें बहुत बुरा लगता था।

भंसाली ने सलमान को किया था रिप्लेस? सलमान और ऐश्वर्या की बात तब छिड़ी, जब स्माइल दरबार संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) से अपने अनबन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने रिवील किया कि जब उन्हें जरूरत थी, तब सलमान खान ने उन्हें मदद की, लेकिन उन्होंने सलमान को देवदास फिल्म से हटा दिया और उनकी जगह शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को कास्ट कर लिया।