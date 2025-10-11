क्यों सदमे में हैं Salman Khan की गर्लफ्रेंड, कहा- 'अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही हूं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) और पूर्व मिस यूनिवर्स के घर में इस साल की शुरुआत में चोरी हुई थी। एक्ट्रेस अभी भी उस चोरी के तनाव से उभर रही हैं। अभिनेत्री शनिवार को पुणे में एक पुरस्कार समारोह में शामिल हुईं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से मामले की जांच करने और इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया है।

20 साल से उस घर में रह रही हैं संगीता पवाना स्थित अपने घर में हुई डकैती के बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने कहा, "मैंने पुणे के एसपी संदीप सिंह गिल से मुलाकात की है। मैं उनसे मिलने ख़ास तौर पर पुणे आई थी ताकि उनसे मेरे घर पर हुई डकैती के बाद इस पर हो रही कार्रवाई को तेजी से बढ़वा सकूं। एक महिला होने के नाते, मैं अपने ही घर में, जो पिछले 20 सालों से मेरा घर रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस करती हूं।"