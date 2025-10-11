Language
    क्यों सदमे में हैं Salman Khan की गर्लफ्रेंड, कहा- 'अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही हूं'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) ने खुलासा किया कि वह इस साल की शुरुआत में पुणे स्थित अपने बंगले में हुई चोरी से तनाव में हैं। शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एसपी संदीप सिंह गिल से मुलाकात की और उनसे जांच में तेजी लाने की बात कही।

    संगीता बिजलानी घर में हुई थी चोरी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) और पूर्व मिस यूनिवर्स के घर में इस साल की शुरुआत में चोरी हुई थी। एक्ट्रेस अभी भी उस चोरी के तनाव से उभर रही हैं। अभिनेत्री शनिवार को पुणे में एक पुरस्कार समारोह में शामिल हुईं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से मामले की जांच करने और इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया है।

    20 साल से उस घर में रह रही हैं संगीता

    पवाना स्थित अपने घर में हुई डकैती के बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने कहा, "मैंने पुणे के एसपी संदीप सिंह गिल से मुलाकात की है। मैं उनसे मिलने ख़ास तौर पर पुणे आई थी ताकि उनसे मेरे घर पर हुई डकैती के बाद इस पर हो रही कार्रवाई को तेजी से बढ़वा सकूं। एक महिला होने के नाते, मैं अपने ही घर में, जो पिछले 20 सालों से मेरा घर रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस करती हूं।"

    संगीता के घर से सात हजार का टीवी और 50 हजार का कैश मिलाकर कुल 57,000 की चोरी हुई थी।

    पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत

    अभिनेत्री का बंगला पुणे जिले के तिकोना पेठ इलाके में स्थित है। लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पहले बताया था कि शिकायतकर्ता संगीता बिजलानी की एक निजी कर्मचारी है। बंगला चार महीने से खाली था। चोरी का पता 18 जुलाई को तब चला जब संगीता बिजलानी सुबह करीब 9:30 बजे अपने बंगले पर पहुंचीं।

     
     
     
    क्या-क्या हुआ चोरी?

    चोर बंगले के पिछले हिस्से से परिसर में घुसे और पहली मंजिल पर रखे टीवी और नकदी चुरा ले गए। अपराधी अभी फरार है। पूर्व अभिनेत्री की बात करें तो, 65 वर्षीया स्टार ने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। 1980 में उन्हें मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब मिला। उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्हें अपनी मां पूनम बिजलानी द्वारा डिज़ाइन की गई सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार मिला।

    इन फिल्मों में कर चुकी है काम

    उन्होंने 1988 में आदित्य पंचोली के साथ कातिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर 'त्रिदेव', 'हथियार', 'जुर्म', 'योद्धा', 'युगंधर', 'इज्जत' और 'लक्ष्मण रेखा' में अभिनय किया। उन्होंने विष्णु वर्धन के साथ हिंदी और कन्नड़ में एक द्विभाषी फिल्म की। उन्होंने महेश भट्ट, मुकुल आनंद, जे.पी.दत्ता, राहुल रवैल और एन.चंद्रा के साथ भी काम किया है।

