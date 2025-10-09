Rashami Desai के एक्स हसबैंड ने की सगाई, कौन है 'उतरन' एक्टर Nandish Sandhu की मंगेतर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक खुशखबरी सामने आई है। कलर्स के शो 'उतरन' में वीर सिंह बुंदेला का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए और एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू ने हाल ही में सगाई कर ली है।

नंदिश ने अपनी होने वाली दुल्हनियां के साथ अपने खूबसूरत पलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उनकी और उनकी पार्टनर की इन फोटोज को देखकर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं। कौन हैं उनकी होने वाली पार्टनर कविता बनर्जी, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

सगाई के साथ नंदिश ने रोमांटिक तस्वीरें भी की शेयर टीवी से लेकर ऋतिक रोशन के साथ फिल्म सुपर 30 में नजर आए अभिनेता नंदिश संधू ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट की फोटोज तो शेयर की ही, लेकिन उन्होंने इसी के साथ उन्होंने कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर की, जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हाय पार्टनर"। इन फोटो के साथ ही उन्होंने रिंग हार्ट और सेलिब्रेशन वाला इमोजी शेयर कर लिखा, 'रेडी'। इस स्टोरी को कविता ने भी शेयर किया है।

View this post on Instagram A post shared by NANDISH SINGH SANDHU (@nandishsandhu) नंदिश संधू के करियर के बारे में बात करें तो, उन्होंने उतरन के अलावा फिर सुबह होगी, बेइन्तहा और ग्रहण जैसे टीवी शोज में काम किया। इसके अलावा वह सुपर30, फिर सुबह होगी और जुबली जैसी फिल्मों में नजर आए। रश्मि देसाई से क्यों टूटी थी शादी? कविता बनर्जी से पहले नंदिश संधू ने साल कुछ सालों तक डेटिंग के बाद साल 2012 में टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी। दोनों की मुलाकात उतरन के सेट पर हुई थी।