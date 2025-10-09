Language
    Rashami Desai के एक्स हसबैंड ने की सगाई, कौन है 'उतरन' एक्टर Nandish Sandhu की मंगेतर?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड और उतरन के को-स्टार नंदिश संधू ने सगाई कर ली है। हाल ही में एक्टर ने अपनी होने वाली पत्नी कविता बनर्जी के साथ सगाई की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। कौन हैं नंदिश संधू की नई पार्टनर, चलिए जानते हैं: 

    Hero Image

    रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड ने नंदिश संधू ने की सगाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की दुनिया से एक खुशखबरी सामने आई है। कलर्स के शो 'उतरन' में वीर सिंह बुंदेला का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए और एक्ट्रेस रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदिश संधू ने हाल ही में सगाई कर ली है।

    नंदिश ने अपनी होने वाली दुल्हनियां के साथ अपने खूबसूरत पलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उनकी और उनकी पार्टनर की इन फोटोज को देखकर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं। कौन हैं उनकी होने वाली पार्टनर कविता बनर्जी, नीचे आर्टिकल में पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    सगाई के साथ नंदिश ने रोमांटिक तस्वीरें भी की शेयर

    टीवी से लेकर ऋतिक रोशन के साथ फिल्म सुपर 30 में नजर आए अभिनेता नंदिश संधू ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट की फोटोज तो शेयर की ही, लेकिन उन्होंने इसी के साथ उन्होंने कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर की, जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हाय पार्टनर"। इन फोटो के साथ ही उन्होंने रिंग हार्ट और सेलिब्रेशन वाला इमोजी शेयर कर लिखा, 'रेडी'। इस स्टोरी को कविता ने भी शेयर किया है।

    [image] - 4516548

    कौन हैं नंदिश संधू की मंगेतर कविता बनर्जी?

    नंदिश संधू की मंगेतर कविता बनर्जी भी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं। कोलकाता में जन्मी कविता ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'तेरी मेरी एक जिंदडी' से की थी। इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज 'हिकप्स एंड हुकप्स', एक विलेन रिटर्न और दिव्यप्रेम: प्यार और रहस्य की कहानी में काम किया।

     
     
     
    नंदिश संधू के करियर के बारे में बात करें तो, उन्होंने उतरन के अलावा फिर सुबह होगी, बेइन्तहा और ग्रहण जैसे टीवी शोज में काम किया। इसके अलावा वह सुपर30, फिर सुबह होगी और जुबली जैसी फिल्मों में नजर आए।

    रश्मि देसाई से क्यों टूटी थी शादी?

    कविता बनर्जी से पहले नंदिश संधू ने साल कुछ सालों तक डेटिंग के बाद साल 2012 में टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी। दोनों की मुलाकात उतरन के सेट पर हुई थी।

    rasahmi

    हालांकि, शादी के 2 साल बाद ही 2014 में उनके रिश्ते में अनबन की खबरें आने लगीं। रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मि ने नंदिश पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। साल 2015 में दोनों ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए।


