    Kishore Kumar का गाना कायम करता है दोस्ती की असली मिसाल, शोले के 'गब्बर सिंह' की इस ब्लॉकबस्टर का है सॉन्ग

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    दिग्गज गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई क्लासिक सॉन्ग्स दिए हैं जिनमें से एक दोस्ती पर आधारित है। यह गाना इतना प्यारा है कि चार दशक बाद भी लोग इसे पसंद करते हैं। इस गाने के तार शोले के गब्बर सिंह से भी जुड़ा हुआ है। 

    दोस्ती पर बना किशोर कुमार का ये सुपरहिट गाना। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई क्लासिक सॉन्ग्स दिए हैं। रोमांटिक हो या फिर इमोशनल... हर गानों में किशोर की आवाज जान फूंक दी थी। उन्होंने दोस्ती पर भी एक गाना गाया था जो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना 4 दशक पहले।

    यह गाना सही मायने में दोस्ती की असली अहमियत से रूबरू कराता है। यार के याराने पर बना ये गाना आज भी बेस्ट फ्रेंडशिप सॉन्ग्स की लिस्ट में शुमार है। इस गाने में शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान (Amjad Khan) दिखाई दिए थे।

    दोस्ती की मिसाल देता है सुपरहिट गाना

    शोल के गब्बर सिंह अमजद खान ने करीब 44 साल पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म याराना (Yaarana) में काम किया था। 1981 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। फिल्म की कहानी दो दोस्तों की है किशन (अमिताभ बच्चन) और बिशन (अमजद खान) की है जो अलग-अलग स्टेटस से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों एक-दूसरे के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं।

    याराना मूवी का सुपरहिट गाना

    याराना मूवी की कहानी और किरदार तो खूब पसंद किए गए थे, लेकिन इसका एक गाना था जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। यह गाना है 'तेरे जैसा यार कहां' (Tere Jaisa Yaar Kahan Song) जो म्यूजिक इंडस्ट्री के क्लासिक सॉन्ग्स में से एक है।

    किशोर कुमार ने गाने को दी थी आवाज

    इस गाने को उस वक्त के मशहूर गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने अपनी आवाज दी थी। इसके लिरिक्स भी कमाल के थे जो गीतकार अनजान (Indian Lyricist Anjaan) ने लिखे थे। बात करें म्यूजिक डायरेक्टर की तो गाने को डायरेक्ट करने का काम राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन ने किया था। यह गाना उस वक्त भी सुपरहिट हुआ था और आज भी खूब पसंद किया जाता है।

