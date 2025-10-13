Kishore Kumar का गाना कायम करता है दोस्ती की असली मिसाल, शोले के 'गब्बर सिंह' की इस ब्लॉकबस्टर का है सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई क्लासिक सॉन्ग्स दिए हैं। रोमांटिक हो या फिर इमोशनल... हर गानों में किशोर की आवाज जान फूंक दी थी। उन्होंने दोस्ती पर भी एक गाना गाया था जो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना 4 दशक पहले।

यह गाना सही मायने में दोस्ती की असली अहमियत से रूबरू कराता है। यार के याराने पर बना ये गाना आज भी बेस्ट फ्रेंडशिप सॉन्ग्स की लिस्ट में शुमार है। इस गाने में शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान (Amjad Khan) दिखाई दिए थे।

दोस्ती की मिसाल देता है सुपरहिट गाना शोल के गब्बर सिंह अमजद खान ने करीब 44 साल पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म याराना (Yaarana) में काम किया था। 1981 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। फिल्म की कहानी दो दोस्तों की है किशन (अमिताभ बच्चन) और बिशन (अमजद खान) की है जो अलग-अलग स्टेटस से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों एक-दूसरे के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं।