Kishore Kumar का दिल टूटा गीत सुन आ जाएगी एक्स की याद, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था आइकॉनिक सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा की वह हस्ती थे, जो हर तरह के गाने गाया करते थे। जब उन्होंने एक चतुर नार गाया, तो लोग खुद ब खुद थिरकने लगे , वहीं उन्होंने कोई गम से भरा गाना गाया, तो आंखों में नमी आना तय था। एक्टिंग से लेकर सिंगिंग और निर्देशन सहित मल्टीटास्किंग करने वाले किशोर कुमार ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, देव आनंद, शशि कपूर, ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर कई बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी।

किशोर कुमार के इन्हीं फेमस गानों में एक ऐसा गाना था, जिसे हर दिल टूटा आशिक आज भी रिपीट पर सुनता है। इस गाने को अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, जिसमें उनके साथ राखी थी। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना सुनकर किसी को भी अपनी एक्स की याद आना तय है। कौन सा था वह गाना, चलिए आपको बताते हैं:

इस गाने को सुनकर याद आएंगे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पल जिस गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी और विनोद खन्ना स्टारर फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर' का गाना है। जो साल 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी 'सिकंदर' की है, जो अनाथ होता है और बचपन से ही वह उसकी जिंदगी में संघर्ष होता है। बचपन से ही सड़कों पर भीख मांगकर पलने वाले उस बच्चे को जीवन में सिर्फ कामिनी (Rakhi) से हमदर्दी और प्यार मिलता है।