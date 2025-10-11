Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kishore Kumar का दिल टूटा गीत सुन आ जाएगी एक्स की याद, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था आइकॉनिक सॉन्ग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    कई ऐसे गाने होते हैं, जिनके लिरिक्स सीधा दिल के तारों को छेड़ देते हैं। हम आपको आज दिग्गज सिंगर किशोर कुमार के एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद दिल टूटे आशिक को अपनी पूर्व प्रेमिका की याद सता जाएगी। ये गाना आज भी आंखों को नम कर देता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    किशोर कुमार का ये गाना सुनकर आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा की वह हस्ती थे, जो हर तरह के गाने गाया करते थे। जब उन्होंने एक चतुर नार गाया, तो लोग खुद ब खुद थिरकने लगे , वहीं उन्होंने कोई गम से भरा गाना गाया, तो आंखों में नमी आना तय था। एक्टिंग से लेकर सिंगिंग और निर्देशन सहित मल्टीटास्किंग करने वाले किशोर कुमार ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, देव आनंद, शशि कपूर, ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर कई बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशोर कुमार के इन्हीं फेमस गानों में एक ऐसा गाना था, जिसे हर दिल टूटा आशिक आज भी रिपीट पर सुनता है। इस गाने को अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, जिसमें उनके साथ राखी थी। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना सुनकर किसी को भी अपनी एक्स की याद आना तय है। कौन सा था वह गाना, चलिए आपको बताते हैं:

    इस गाने को सुनकर याद आएंगे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पल

    जिस गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी और विनोद खन्ना स्टारर फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर' का गाना है। जो साल 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी 'सिकंदर' की है, जो अनाथ होता है और बचपन से ही वह उसकी जिंदगी में संघर्ष होता है। बचपन से ही सड़कों पर भीख मांगकर पलने वाले उस बच्चे को जीवन में सिर्फ कामिनी (Rakhi) से हमदर्दी और प्यार मिलता है।

    यह भी पढ़ें: Kishore Kumar का ये गाना सुनकर भर आएंगी आंखें, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था फ्लॉप फिल्म का दर्द भरा गीत

    o sathi re

    हालांकि, फिल्म में सिकंदर के प्यार की एकतरफा कहानी दिखाई गई है। बड़े होने पर जब सिकंदर को कामिनी नहीं मिलती और उसे पता चलता है कि वह विशाल (Vinod Khanna) की पत्नी है, तो उसे ही बयां करते हुए 'मुकद्दर का सिकंदर' में एक गाना निर्देशक प्रकाश मेहरा ने डाला था, जिसका टाइटल था 'ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना'। गाने में अमिताभ बच्चन मंच पर खड़े हैं और राखी वहीं पर मौजूद हैं। इस गाने को अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक्स की याद आएगी और आंखों से आंसू बह जाएंगे।



    Credit- kishore kumar youtube

    किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज का चला था जादू

    किशोर कुमार की आवाज और अमिताभ बच्चन के चेहरे पर दर्द भरे वह एक्सप्रेशन, इस गाने को परफेक्ट हार्ट ब्रोकन गाना बनाते हैं। किशोर कुमार नामक यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 2 साल पहले पोस्ट किया गया था, जिसे उस समय पर भी 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। इस गाने के एक-एक लिरिक्स से आप कनेक्ट कर पाएंगे। 'ओ' साथी रे' गाने के लिरिक्स अंजान ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक आनंद जी वीर जी शाह, कल्याणजी वीर जी शाह ने दिया है।

    यह भी पढ़ें: Kishore Kumar ने जब एक तीर से चलाए थे दो निशाने, रफी साहब की इज्जत रखने के साथ ही संवारा था इस करीबी का करियर