Kishore Kumar का दिल टूटा गीत सुन आ जाएगी एक्स की याद, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था आइकॉनिक सॉन्ग
कई ऐसे गाने होते हैं, जिनके लिरिक्स सीधा दिल के तारों को छेड़ देते हैं। हम आपको आज दिग्गज सिंगर किशोर कुमार के एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद दिल टूटे आशिक को अपनी पूर्व प्रेमिका की याद सता जाएगी। ये गाना आज भी आंखों को नम कर देता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा की वह हस्ती थे, जो हर तरह के गाने गाया करते थे। जब उन्होंने एक चतुर नार गाया, तो लोग खुद ब खुद थिरकने लगे , वहीं उन्होंने कोई गम से भरा गाना गाया, तो आंखों में नमी आना तय था। एक्टिंग से लेकर सिंगिंग और निर्देशन सहित मल्टीटास्किंग करने वाले किशोर कुमार ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, देव आनंद, शशि कपूर, ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर कई बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी।
किशोर कुमार के इन्हीं फेमस गानों में एक ऐसा गाना था, जिसे हर दिल टूटा आशिक आज भी रिपीट पर सुनता है। इस गाने को अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, जिसमें उनके साथ राखी थी। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना सुनकर किसी को भी अपनी एक्स की याद आना तय है। कौन सा था वह गाना, चलिए आपको बताते हैं:
इस गाने को सुनकर याद आएंगे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पल
जिस गाने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी और विनोद खन्ना स्टारर फिल्म 'मुकद्दर का सिकंदर' का गाना है। जो साल 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी 'सिकंदर' की है, जो अनाथ होता है और बचपन से ही वह उसकी जिंदगी में संघर्ष होता है। बचपन से ही सड़कों पर भीख मांगकर पलने वाले उस बच्चे को जीवन में सिर्फ कामिनी (Rakhi) से हमदर्दी और प्यार मिलता है।
हालांकि, फिल्म में सिकंदर के प्यार की एकतरफा कहानी दिखाई गई है। बड़े होने पर जब सिकंदर को कामिनी नहीं मिलती और उसे पता चलता है कि वह विशाल (Vinod Khanna) की पत्नी है, तो उसे ही बयां करते हुए 'मुकद्दर का सिकंदर' में एक गाना निर्देशक प्रकाश मेहरा ने डाला था, जिसका टाइटल था 'ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना'। गाने में अमिताभ बच्चन मंच पर खड़े हैं और राखी वहीं पर मौजूद हैं। इस गाने को अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक्स की याद आएगी और आंखों से आंसू बह जाएंगे।
किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज का चला था जादू
किशोर कुमार की आवाज और अमिताभ बच्चन के चेहरे पर दर्द भरे वह एक्सप्रेशन, इस गाने को परफेक्ट हार्ट ब्रोकन गाना बनाते हैं। किशोर कुमार नामक यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 2 साल पहले पोस्ट किया गया था, जिसे उस समय पर भी 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। इस गाने के एक-एक लिरिक्स से आप कनेक्ट कर पाएंगे। 'ओ' साथी रे' गाने के लिरिक्स अंजान ने लिखे हैं और इसका म्यूजिक आनंद जी वीर जी शाह, कल्याणजी वीर जी शाह ने दिया है।
