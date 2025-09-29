Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kishore Kumar का ये गाना सुनकर भर आएंगी आंखें, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था फ्लॉप फिल्म का दर्द भरा गीत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:06 PM (IST)

    Kishore Kumar हिंदी सिनेमा के वह फनकार थे जो हर किस्म के गीतों को अपनी मधुर आवाज से हिट करा देते थे। आज हम आपको किशोर दा के एक ऐसे ही दर्दभरे नगमे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे 70 के दशक से लेकर अब तक सुना जा रहा है। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    किशोर कुमार का सैड सॉन्ग (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो किशोर कुमार (Kishore Kumar) का नाम इस सूची सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। किशोर दा ने अपनी मधुर आवाज से कई गानों को अमर किया। ज्यादातर वह रोमांटिक किस्म के गाने (Kishore Kumar Hit Songs) गाया करते थे। लेकिनसैड सॉन्ग्स के मामले में किशोर कुमार गायक मोहम्मद रफी से कम नहीं रहे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ऐसा ही दर्द भरा गीत उन्होंने 70 के दशक में गाया था। जिसे अब तक सुना जाता है, ये गाना अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। कमाल की बात ये थी एक्टर कि वह मूवी फ्लॉप रही थी, लेकिन ये गाना सुपरहिट रहा था। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं-

    किशोर कुमार का कल्ट सैड सॉन्ग

    बतौर गायक किशोर कुमार पर्दे पर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कई सुपरस्टार्स की आवाज बने। इसी आधार पर साल 1978 में आई धर्म पाजी की फिल्म शालीमार (Shalimar) में भी उन्होंने एक गाना गाया, जिसके बोल थे- हम वेबफा हरगिज न थे...। किशोर दा की आवाज में धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये दर्द भरा गीत आज भी सुनकर आपको अपने खोये प्यार की याद आ जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी। 

    फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    यह भी पढ़ें- Mohammed Rafi के इस गीत को सुनकर निकल आएंगे आंसू, दर्द से भरा है 7 मिनट 24 सेकंड का पूरा गाना

    हम बेवफा हरगिज न थे... (Hum Bewafa Hargiz Na Thay) कल भी सुपरहिट गाना था और आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में ये गीत आसानी से सुनने को मिल जाता है। किशोर कुमार के बेस्ट सॉन्ग (Kishore Kumar Best Songs) के बारे में जिक्र किया जाए तो शालीमार फिल्म का ये गाना उसमें जरूर शामिल होता है। 

    फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    शालीमार के इस 3 मिनट और 58 सेकंड के गाने का मुखड़ा और अंतरा अपने आप में खास है, जिसे सुनने पर पता चलता है कि जैसे किशोर कुमार हर एक प्रेमी का दर्द बयां कर रहे हैं। हम बेवफा हरगिज न थे... को आरडी बर्मन ने संगीत दिया था, जबकि इसके बोल गीतकार आनंद बक्शी की कलम से निकले थे। 

    किशोर कुमार के गाने से पॉपुलर हुई शालीमार

    शालीमार एक बड़े बजट की मूवी थी, जिसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के मेकर्स ने मिलकर बनाया था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, शम्मी कपूर और प्रेम नाथ जैसे कलाकारों ने फिल्म में अहम भूमिका को निभाया। कमर्शियल तौर पर शालीमार फ्लॉप रही, लेकिन किशोर कुमार के हम बेवफा हरगिज न थे... गीत की वजह से ये पॉपुलर फिल्म बनी।

    यह भी पढ़ें- जब मोहम्मद रफी संग Lata Mangeshkar ने लगाया था सुर, 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' बन गया था राजेश खन्ना का ये गीत?