Kishore Kumar का ये गाना सुनकर भर आएंगी आंखें, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था फ्लॉप फिल्म का दर्द भरा गीत

Kishore Kumar हिंदी सिनेमा के वह फनकार थे जो हर किस्म के गीतों को अपनी मधुर आवाज से हिट करा देते थे। आज हम आपको किशोर दा के एक ऐसे ही दर्दभरे नगमे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसे 70 के दशक से लेकर अब तक सुना जा रहा है। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो किशोर कुमार (Kishore Kumar) का नाम इस सूची सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। किशोर दा ने अपनी मधुर आवाज से कई गानों को अमर किया। ज्यादातर वह रोमांटिक किस्म के गाने (Kishore Kumar Hit Songs) गाया करते थे। लेकिनसैड सॉन्ग्स के मामले में किशोर कुमार गायक मोहम्मद रफी से कम नहीं रहे।

एक ऐसा ही दर्द भरा गीत उन्होंने 70 के दशक में गाया था। जिसे अब तक सुना जाता है, ये गाना अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। कमाल की बात ये थी एक्टर कि वह मूवी फ्लॉप रही थी, लेकिन ये गाना सुपरहिट रहा था। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं-

किशोर कुमार का कल्ट सैड सॉन्ग बतौर गायक किशोर कुमार पर्दे पर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कई सुपरस्टार्स की आवाज बने। इसी आधार पर साल 1978 में आई धर्म पाजी की फिल्म शालीमार (Shalimar) में भी उन्होंने एक गाना गाया, जिसके बोल थे- हम वेबफा हरगिज न थे...। किशोर दा की आवाज में धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये दर्द भरा गीत आज भी सुनकर आपको अपने खोये प्यार की याद आ जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी।

फोटो क्रेडिट- फेसबुक शालीमार के इस 3 मिनट और 58 सेकंड के गाने का मुखड़ा और अंतरा अपने आप में खास है, जिसे सुनने पर पता चलता है कि जैसे किशोर कुमार हर एक प्रेमी का दर्द बयां कर रहे हैं। हम बेवफा हरगिज न थे... को आरडी बर्मन ने संगीत दिया था, जबकि इसके बोल गीतकार आनंद बक्शी की कलम से निकले थे।