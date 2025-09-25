Mohammed Rafi के इस गीत को सुनकर निकल आएंगे आंसू, दर्द से भरा है 7 मिनट 24 सेकंड का पूरा गाना

Mohammed Rafi Sad Song सुरों के रहे सरताज मोहम्मद रफी ने अपने करियर में कई यादगार गीत गाए। आज हम आपको उनके उस गाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके आंसू निकल आएंगे। आइए जानते हैं कि यहां रफी साहब के कौन से सॉन्ग का जिक्र हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Rafi सिनेमा के वो फनकार रहे थे, जो अपनी मधुर आवाज से किसी भी गाने में जान फूंक देते थे। अपने सुनहरे सिंगिंग करियर में रफी साहब ने एक से बढ़कर गाना गाया था। लेकिन आज हम आपको उनके उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 7 मिनट और 24 सेकंड लंबा था। इस गीत को सुनने से आपकी आंखों से आंसू का दरिया बहने लगा है।

मोहम्मद रफी के इस पूरे गीत में इतना दर्द है कि ये आपको रोने पर मजबूर कर देगा। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के सॉन्ग की चर्चा की जा रही है। मोहम्मद रफी का बेस्ट सैड सॉन्ग मोहम्मद रफी वह सिंगर थे, जो हर किस्म के गानों को बखूबी गाया करते थे। लेकिन सैड सॉन्ग्स के मामले में उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी दर्दभरे नगमे नहीं गाता था। ऐसा ही गीत उन्होंने साल 1964 में आई सुपरहिट फिल्म दोस्ती में गाया था। जिसके बोल थे- चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे...।

फोटो क्रेडिट- फेसबुक इस गाने को अभिनेता मोहन पर फिल्माया गया था, जो अपने दोस्त की याद में रो-रो कर गाना गाता है। 7 मिनट 24 सेकंड लंबे इस गीत की हर कड़ी और मुखड़ा आपके दिल को चीर के रख देगा। दोस्ती फिल्म के इस गाने को मोहम्मद रफी के बेस्ट सैड सॉन्ग में शामिल होता है। अगर आप अभी इस नगमे को सुन लेंगे तो यकीनन दिल भर आएगा।

फोटो क्रेडिट- यूट्यूब कुल मिलाकर कहा जाए तो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे... रफी साहब के उन चुनिंदा गानों में से एक हैं, जिसे आज भी कल्ट माना जाता है और फैंस इसे सुनना पसंद करता है। फिल्म दोस्ती में मोहन ने एक दृष्टिहीन शख्स की भूमिका को निभाया था, जबकि उनके दोस्त के किरदार में अभिनेता संजय खान नजर आए थे। दोस्ती की मिसाय कायम करता ये गीत अपने दौर का सुपरहिट गाना रहा है।