32 साल बड़े Amitabh Bachchan से शादी करना चाहती थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, सालों तक छुपाए रखा था ये राज
शनिवार को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Birthday) के 83वें जन्मदिन पर 90 के दशक की एक अभिनेत्री ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन को शुभकामनाएं दीं और खुलासा किया कि जब वह उनकी प्रशंसक थीं तो उनसे शादी करना चाहती थीं। एक्ट्रेस ने सालों बाद बिग बी के लिए अपनी ये इच्छा जाहिर की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन ने शादी करने की अपनी दबी इच्छा जाहिर की और एक्टर के बर्थडे पर एक पोस्ट लिखा।
83 साल के हुए अमिताभ बच्चन
अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर, जो एक समय अपने फिल्मी करियर पर बहुत टॉप पर थीं ने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शोबिज़नेस से 13 साल का ब्रेक ले लिया। हाल ही में, उन्हें बिग बॉस 18 में देखा गया, जहां करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के साथ उनकी दोस्ती शो के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर, उन्होंने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वह सीक्रेटली उनसे शादी करना चाहती थीं।
एक्ट्रेस ने दी बिग बी को बधाई
शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म खुदा गवाह की दो तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने बिग बी और श्रीदेवी के साथ काम किया था। उन्होंने लिखा,"उस आदमी के लिए जिससे मैं फैन होने के दौरान चुपके से शादी करना चाहती थी, और जिसने मुझे एक को-एक्टर के रूप में बहुत कुछ सिखाया! अमित जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आप आने वाले कई सालों तक हमारी स्क्रीन पर ऐसे ही चमकते रहें!'
साल 1992 में रिलीज हुई खुदा गवाह का निर्देशन मुकुल एस आनंद ने किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी डबल रोल में थे। इसके अलावा इस मूवी में नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेन्जोंगपा और किरण भी अहम रोल में थे।
फिल्म हम में साथ किया था काम
शिल्पा ने बिग बी के साथ 1991 में आई फिल्म 'हम' में भी काम किया था। मुकुल एस. आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बिग बी के साथ रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर, दीपा साही, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेन्जोंगपा, अनुपम खेर और कादर खान जैसे सितारे भी थे। यह फिल्म 1995 की तमिल फिल्म 'बाशा' से इंस्पायर होकर बनाई गई थी।
शिल्पा शिरोडकर आने वाले समय में तेलुगु फिल्म जटाधारा में नजर आएंगी। इस मूवी में वो शोभा का रोल निभाएंगी। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू लीड रोल में नजर आएंगे।
