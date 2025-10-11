32 साल बड़े Amitabh Bachchan से शादी करना चाहती थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, सालों तक छुपाए रखा था ये राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन ने शादी करने की अपनी दबी इच्छा जाहिर की और एक्टर के बर्थडे पर एक पोस्ट लिखा।

83 साल के हुए अमिताभ बच्चन अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर, जो एक समय अपने फिल्मी करियर पर बहुत टॉप पर थीं ने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शोबिज़नेस से 13 साल का ब्रेक ले लिया। हाल ही में, उन्हें बिग बॉस 18 में देखा गया, जहां करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के साथ उनकी दोस्ती शो के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर, उन्होंने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वह सीक्रेटली उनसे शादी करना चाहती थीं।