सिलसिला नहीं इस फिल्म से करीब आए थे Amitabh Bachchan और रेखा, इसके बाद बदल गई थी एक्ट्रेस की जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस हफ्ते, भारतीय सिनेमा अपने दो दिग्गज सितारों, रेखा और अमिताभ बच्चन, का जन्मदिन मना रहा है। उनकी ऑन-स्क्रीनकेमिस्ट्री और ऑफ-स्क्रीनकहानियों ने दशकों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई हुई है। यह बॉलीवुड की वोलवस्टोरी है जो कभी पूरी नहीं हो सकी लेकिन आज भी लोग इनके बारे में जानने को काफी उत्सुक रहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सिलसिला से शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है इस कहानीकी शुरुआत किसी ओर फिल्म से हुई थी।

इस फिल्म में पहली बार साथ नजर आए थे अमिताभ रेखा निर्देशक दुलाल गुहा की फिल्म दो अनजाने (1976) में अमिताभ बच्चन और रेखा को पहली बार कास्ट किया गया था। यह फ़िल्म रेखा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म के बाद रेखा में काफी बदलाव आए जिसका क्रेडिट वे अमिताभ बच्चन को देती हैं। उनके लिए, यह सब दो अनजाने से शुरू हुआ और सचमुच वो दो अजनबी ही थे।

अपनी पहली कुछ फिल्मों की सफलता के बाद 18 साल की रेखा ने बॉम्बे के जुहू स्थित बीच अपार्टमेंट्स में अपना फ्लैट खरीदा। उसी अपार्टमेंटबिल्डिंग में एक्ट्रेसजयाभादुड़ी रहती थीं, जो उस वक्त तक एक सफल और गंभीर एक्ट्रेस बन चुकी थी।

दो अनजाने के बाद रेखा के करियर में पहली बार उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से लिया गया। एक फिल्म पत्रिका ने लिखा था, 'रेखा ने यह कर दिखाया है। सहजता से, सफलतापूर्वक। अब ज्यादातर बेतुके हाव-भाव, मुंह फुलाने, हिलने-डुलने और खिलखिलाने वाले अंदाज गायब हो गए हैं'।

यहां से जागा रेखा का अमिताभ के लिए प्यार बस इसी एक फिल्म ने रेखा के लिए एक नया सम्मान जगा दिया था। और रेखा ने इसका पूरा क्रेडिट अमिताभ को दिया। अमिताभ उन सभी चीजों के प्रतीक बन गए जो रेखा एक पुरुष में चाहती थीं, और रेखा धीरे-धीरे उनसे प्यारकरने लगीं। उन्होंने रेंदेवूविदसिमीग्रेवाल में कहा था, 'इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा थे। गुलाब तो गुलाब ही होता है। इंसान दिलचस्प होता है, बस। मैं इस इंसान के साथ जुड़ने का सम्मान पाना चाहती हूं, तो मुझे कौन रोक रहा है? मैं यहां उनका घर तोड़ने नहीं आई हूं। मैं यहां उन कमजोर लोगों में से एक बनने आई हूं जो उनकी एक झलक पाकर खुश हो सकें'।