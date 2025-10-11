जब मौत को मात देकर आए Amitabh Bachchan, शहंशाह की जिंदगी में आया था तूफान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कुली बोझ बनकर सर पर बैठ गया ना तो सीधा जमीन में घुस जाओगे'...ये डायलॉग जब महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फिल्म कुली में बोला तो थिएटर तालियों की गूंज से भर गया। बिग बी के रफ-टफ वाले लुक और बुलंद आवाज़ ने फैंस को 80 के दशक में ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि सुपरस्टार हो तो ऐसा और फिर तब जाकर भारतीय सिनेमा को मिला सदी का महानायक। आज बिग बी अपना बर्थडे सेलिब्रेट (Amitabh Bachchan Birthday) कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त अमिताभ की जिंदगी में वो भी आया था जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और ऐसा हुआ था 1983 में आई फिल्म 'कुली' (Coolie) के सेट पर।

'कुली' के सेट पर हुआ था हादसा वो साल था 1982 का और तारीख थी 26 जुलाई, जब फिल्म का पूरा क्रू और एक्टर्स बेंगलुरु में शूटिंग कर रहे थे। पूरा सेट तैयार था और इस फाइट सीक्वेंस के लिए एक्शन डायरेक्टर ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। इस सीन में फिल्म के दूसरे एक्टर पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को मुक्का मारना था और अमिताभ को टेबल के ऊपर गिरना था। बिग बी भी इस सीन के लिए तैयार थे। वो खुद चाहते थे कि सीन अच्छे से शूट हो इसीलिए किसी मदद के लिए उन्होंने मना कर दिया। लाइट्स ऑन और कैमरा एंगल सेट होने के बाद डायरेक्टर ने एक्शन बोला।

Photo Credit - X जो सीन सोचा गया वो पूरा भी हो गया। सीक्वेंस शूट होने के बाद सभी ने तालियां बजाईं। अमिताभ भी खुश थे लेकिन कुछ ही पलों में अमिताभ बच्चन को पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि मामूली चोट है। लेकिन ये चोट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक तरफ उनके पेट पर चोट लगी तो दूसरी तरफ अमिताभ को टेबल का एक कोना भी उनके पेट में चुभ गया था। दो दिन तक उन्हें ये चोट हल्की लगी लेकिन जब दर्द ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया तो फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस चोट के लगने के चौथे दिन, अमिताभ बच्चन की तबीयत और बिगड़ गई और फिर वो कोमा में चले गए।

इसके बाद डॉक्टर्स ने एक्सरे किया लेकिन एक्सरे रिपोर्ट में भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि डायफ्राम के निचले हिस्से में गैस थी और ये गैस टूटी हुई आंत से ही आ सकती है। आखिरकार डॉक्टर्स तब समझ पाए कि असली वजह क्या है, लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी। हादसे के चौथे दिन अमिताभ बच्चन की तबियत और बिगड़ गई और इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया। अमिताभ को काफी बुखार आया और उल्टियां होने लगीं। दिल की धड़कन भी काफी तेज हो गई और आखिरकार वो कोमा में चले गए।

सर्जरी के बाद हुआ था खुलासा इसके बाद डॉक्टर्स ने अमिताभ का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में जब अमिताभ का पेट चीरकर देखा तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। उनके पेट की छोटी आंत फट गई थी, झिल्ली जो बाकी अंगों को जोड़ती है वो भी फट चुकी थी। इस स्थित में किसी का भी 3-4 घंटे से ज्यादा बचना बेहद मुश्किल था। डॉक्टर्स ने तुरंत उनकी आंत को सिला और इलाज करना शुरू किया। उधर अमिताभ पहले से ही डायबिटीज और बाकी छोटी-छोटी बीमारियों से ग्रसित थे। ऑपरेशन के बाद अमिताभ को निमोनिया हो गया। उनके शरीर में ज़हर फैल रहा था और खून पतला हो रहा था। मुंबई से तुरंत ब्लड सेल्स को सुधारने के लिए कुछ चीजों को मुंबई से मंगवाया था। उनकी स्थित में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन 29 जुलाई को अमिताभ की तबियत फिर बिगड़ गई। आखिरकार फिर अमिताभ को बेंगलुरू से मुंबई शिफ्ट किया गया। फिर 2 अगस्त को मुंबई के ब्रीच केंडी अस्पताल में उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ।