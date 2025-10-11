इस एक फिल्म ने बचाया था Amitabh Bachchan का करियर, 12 फ्लॉप देने के बाद घर लौट रहे थे बिग बी
Amitabh Bachchan: दशकों से बॉलीवुड में राज कर रहे सदी के महानायकअमिताभ बच्चन की जिंदगी में ऐसा वक्त भी था जब उनकी फिल्में बैकटूबैकफ्लॉप हो रही थीं। जिसके बाद एक फिल्म है हिट हुई और उनकी किस्मत बदल गई।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था। यह फिल्म फ्लॉप रही और उसके बाद उनकी सभी फिल्में भी फ्लॉप रहीं। इन फ्लॉप फिल्मों में संजोग, परवाना, प्यार की कहानी और कई अन्य शामिल हैं।इतनी बड़ी असफलताओं का सामना करने के बाद, अमिताभ को ‘फ्लॉप हीरो’ का खिताब दे दिया गया।
इस फिल्म ने बदली थी अमिताभ बच्चन की किस्मत
उस वक्त उन दिनों ड्रिस्ट्रीब्यूटर की राय थी कि अगर अमिताभ फिल्मों में अभिनय करेंगे तो लोग सिनेमाघरों में नहीं आएंगे। इतनी फ्लॉप देने के बाद अमिताभ का करियर उनकी अपकमिंग फिल्म जंजीर पर टिका था। 1973 में आई जंजीर आई और उनकी किस्मत पलट दी। इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा थे।
यह भी पढ़ें- Amitabh Bachchan ने ठुकरा दी थी 90s की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, बिग बी की वजह से खुल गई थी इस एक्टर की किस्मत
जंजीर से मिला एंग्री यंग मैन का टैग
जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई तो फिल्म को चार दिनों तक कोई दर्शक नहीं मिला। जब अमिताभ बच्चन को पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि अगर यह फिल्म भी फ्लॉप हुई तो वे मुंबई छोड़ देंगे। हालांकि उनकी फिल्म हिट रही और इसी फिल्म से उन्हें एंग्रीयंगमैन का टैग मिला।
उस वक्त जंजीर ने की थी इतनी कमाई
फिल्म 'जंजीर' को माउथ पब्लिसिटी मिली और अचानक सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ी। अमिताभ बच्चन की किस्मत रातोंरात बदल गई और वे चर्चा में आ गए। अमिताभ बच्चन की फिल्म 'जंजीर' 9 लाख रुपये के बजट में बनी थी। इसमें जयाभादुड़ी, प्राण, अजीत और बिंदु ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म का संगीत कल्याणजी-आनंदजी ने दिया था। यह फिल्म दुनिया भर में 17 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक बड़ी हिट साबित हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।