इस एक फिल्म ने बचाया था Amitabh Bachchan का करियर, 12 फ्लॉप देने के बाद घर लौट रहे थे बिग बी

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था। यह फिल्म फ्लॉप रही और उसके बाद उनकी सभी फिल्में भी फ्लॉप रहीं। इन फ्लॉप फिल्मों में संजोग, परवाना, प्यार की कहानी और कई अन्य शामिल हैं।इतनी बड़ी असफलताओं का सामना करने के बाद, अमिताभ को ‘फ्लॉप हीरो’ का खिताब दे दिया गया।

इस फिल्म ने बदली थी अमिताभ बच्चन की किस्मत उस वक्त उन दिनों ड्रिस्ट्रीब्यूटर की राय थी कि अगर अमिताभ फिल्मों में अभिनय करेंगे तो लोग सिनेमाघरों में नहीं आएंगे। इतनी फ्लॉप देने के बाद अमिताभ का करियर उनकी अपकमिंग फिल्म जंजीर पर टिका था। 1973 में आई जंजीर आई और उनकी किस्मत पलट दी। इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा थे।