Mukesh का ये गीत बदल देगा जिंदगी जीने का नजरिया, Raj Kapoor पर फिल्माया गया था ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग
सुरों के सरताज मुकेश (Mukesh) ने अपने सिंगिंग करियर में हर तरह के गाने गाए। लेकिन एक गाना ऐसा था, जिसे 66 साल बाद भी आज भी श्रोता सुनना पसंद करता है। एक मोटिवेशनल सॉन्ग के तौर पर इसे पसंद किया जाता है। गाने को हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर (Raj Kapoor) पर फिल्माया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mukesh गायकी की दुनिया का वह नाम थे, जिनके द्वारा गाए गए एक से बेहतरीन नगमे आज भी सुने जाते हैं। बेशक मुकेश हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्लेलिस्ट हिंदी के इतिहास में अमर है। तकरीबन 40 साल के करियर में उन्होंने कई रोमांटिक और सैड सॉन्ग गाए।
लेकिन मुकेश का एक मोटिवेशनल सॉन्ग मौजूदा समय में खूब सुना जाता है। 66 साल पहले रिलीज हुए इस गीत को हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर (Raj Kapoor) पर फिल्माया गया था। आइए इस गाने के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
मुकेश का कल्ट क्लासिक गीत
आंखों में अभिनेता बनने का सपने लिए मुकेश ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन एक्टिंग में उनका सिक्का कुछ खास नहीं चला और फिर उन्होंने गायकी में हाथ अजमाया। आलम ये रहा कि बतौर सिंगर उनकी करियर चल निकला और वह अपने दौर में बॉलीवुड के सबसे सफल गायक के रूप में उभरे।
साल 1966 में अभिनेता राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म अनाड़ी को रिलीज किया गया। इसका एक गीत आज भी सुना जाता है।गाने के बोल हैं- किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार... (Kisi Ki Muskurahaton Pe)। इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे, जबकि शंकर-जयकिशन की जोड़ी ने इसके संगीतकार थे।
राज कपूर की फिल्म का ये सॉन्ग आज भी काफी पॉपुलर है, फैंस इसे लूप में सुनना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा भी हताश और निराश महसूस करते हैं तो एक बार मुकेश का ये गाना जरूर सुनना, आपके जीवन का नजरिया एक दम से बदल जाएगा, क्योंकि शायद जीना इसी का नाम है।
यूट्यूब पर हर किसी की फेवरेट ये सॉन्ग
मुकेश का किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार... हिंदी सिनेमा का कल्ट क्लासिक गीत माना जाता है। इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर 209 मिलियन व्यूज मौजूद हैं, जबकि 2.2 मिलियन लोगों ने इसे लाइक किया है। 4 मिनट 8 सेकंड का ये सिंगर मुकेश का ये गाना वाकई काफी बेहतरीन है और ये श्रोताओं को दिलों को सुकून पहुंचाता है।
