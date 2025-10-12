Mukesh का ये गीत बदल देगा जिंदगी जीने का नजरिया, Raj Kapoor पर फिल्माया गया था ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mukesh गायकी की दुनिया का वह नाम थे, जिनके द्वारा गाए गए एक से बेहतरीन नगमे आज भी सुने जाते हैं। बेशक मुकेश हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्लेलिस्ट हिंदी के इतिहास में अमर है। तकरीबन 40 साल के करियर में उन्होंने कई रोमांटिक और सैड सॉन्ग गाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन मुकेश का एक मोटिवेशनल सॉन्ग मौजूदा समय में खूब सुना जाता है। 66 साल पहले रिलीज हुए इस गीत को हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर (Raj Kapoor) पर फिल्माया गया था। आइए इस गाने के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

मुकेश का कल्ट क्लासिक गीत आंखों में अभिनेता बनने का सपने लिए मुकेश ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन एक्टिंग में उनका सिक्का कुछ खास नहीं चला और फिर उन्होंने गायकी में हाथ अजमाया। आलम ये रहा कि बतौर सिंगर उनकी करियर चल निकला और वह अपने दौर में बॉलीवुड के सबसे सफल गायक के रूप में उभरे।

राज कपूर की फिल्म का ये सॉन्ग आज भी काफी पॉपुलर है, फैंस इसे लूप में सुनना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा भी हताश और निराश महसूस करते हैं तो एक बार मुकेश का ये गाना जरूर सुनना, आपके जीवन का नजरिया एक दम से बदल जाएगा, क्योंकि शायद जीना इसी का नाम है।