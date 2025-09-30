Mukesh का ये गीत सुनकर आ जाएगी महबूब की याद, Manoj Kumar का रोमांटिक सॉन्ग 58 साल बाद भी नबंर-1

लीजेंडरी सिंगर मुकेश (Mukesh) ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक गीतों के जरिए फैंस के दिलों को सुकून पहुंचाया था। आज बेशक वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके द्वारा गाए गए गाने अमर हैं। ऐसे में हम आपको मुकेश के ऐसे ही कल्ट सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जो मनोज कुमार (Manoj Kumar) पर फिल्माया गया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mukesh फिल्मी दुनिया के वह गायक रहे, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के दम पर दशकों तक सिनेप्रेमियों के दिलों को सुकून पहुंचाया। ये उनकी गायकी का जादू रहा, जिसकी बदौलत आज भी उनके द्वारा गाए गए बेहतरीन नगमों को सुना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुकेश के बेस्ट सॉन्ग्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मनोज कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया एक आईकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग शामिल है। जिसके मुकेश साहब ने सुरों की कोकिला लता मंगेशकर (Mukesh Lata Mangeshkar Iconic Song) के साथ मिलकर 58 साल पहले गाया था। आइए जानते हैं कि वह गीत कौन है और किस मूवी से ताल्लुक रखता है।

सिंगर मुकेश का बेस्ट सॉन्ग 1940 से लेकर 1976 तक मुकेश हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक्टिव रहे। इस दौरान उन्होंने देवानंद, राज कपूर और मनोज कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों को अपनी आवाज दी थी। ऐसा ही गीत साल 1967 में आई मनोज की ब्लॉकबस्टर फिल्म पत्थर के सनम (Patthar Ke Sanam) में मुकेश ने गाया था। गाने के बोल थे- महबूब मेरे तू है दुनिया... (Mehboob Mere) गायिका लता मंगेशकर संग मिलकर मुकेश ने इस रोमांटिक गाने में सुर छेड़े थे।

पत्थर के सनम का ये गाना आज 5 दशक के बाद भी आसानी से सुनने को मिल जाता है। रोमांटिक गानों की फेहरिस्त में इसका नाम जरूर शामिल होता है। इसे सुनने के बाद यकीनन तौर पर आपको भी अपने महबूब की याद आ जाएगी। यही कारण है जो ये सॉन्ग हर किसी की फेवरेट बना हुआ है।