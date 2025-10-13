सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं 'सैंयारा' कपल? सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें!

एंटरटेनमेंट डेस्क, दिल्ली. साल 2025 में सिनेमा एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर आंधी ला दी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई कि ना जाने कितने रिकॉर्ड्स टूट गए। फिल्म में अहान पांडे (Ahaan Pandey) और अनीत पड्डा (Aneet Padda) नज़र आए और फिल्म का नाम था सैंयारा (Saiyaara)। दोनों की ये पहली फिल्म थी। दोनों ने सैंयारा से ही डेब्यू किया और फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने। फिल्म ने आशिकी, रॉकस्टार जैसा मैजिक बड़े पर्दे पर क्रिएट किया। वहीं फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई। वहीं फिल्म की रिलीज के बाद से ही खबरें आ रही हैं कि अनीत पड्डा और अहान पांडे एक-दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हैं। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। अब लीजिए दोनों की फिर कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों वाकई में एक-दूसरे के प्यार में हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल अहान-अनीत की तस्वीरें

हाल ही में अहान पांडे ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। खास बात ये है कि इन तस्वीरों में अहान पांडे अकेले नहीं हैं बल्कि इन तस्वीरों में अहान के साथ अनीत पड्डा भी नज़र आ रही हैं। दरअसल हाल ही में अहान पांडे ने अनीत का प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। इसमें अहान पांडे अनीत के साथ मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में अहान पांडे और अनीत पड्डा की कैमिस्ट्री साफ नज़र आ रही है। अहान पांडे ने इंस्टाग्राम पर उन्हें एक बेहद प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा दोनों ने इंस्टा स्टोरी पर एक सेल्फी को भी शेयर किया है, जिसमें अनीत आंख मारती नजर आ रही हैं और अहान आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद अहान ने एक और तस्वीर पोस्ट की जो एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की है, जहां अनीत का सोलो शॉट है। कहा जा रहा है कि कॉन्सर्ट इसी साल मुंबई में हुआ था, जिसे शायद अहान ने अनीत के साथ ही अटेंड किया था। इन खास तस्वीरों के साथ अहान पांडे ने अनीत को जन्मदिन की खास बधाई दी है।