शाहरुख संग काम किया तो हुआ डिप्रेशन? 'रा.वन' के फ्लॉप होने पर बोले अनुभव सिन्हा!
फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म रा.वन के फ्लॉप होने पर बात की है। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अनुभव काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने बताया कि शाहरुख के साथ काम करने के बाद उन्हें लगा था कि फिल्म हिट हो जाएगी और फिल्म हिट हुई भी लेकिन इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah rukh Khan) का स्टारडम किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि शाह रुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस क्या कमाल दिखाती हैं। जवान हो या पठान हो, शाह रुख की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की। लेकिन कुछ फिल्में शाह रुख की ऐसी भी रही हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया। इन्हीं में से एक फिल्म थी रा.वन। हालांकि फिल्म हिट थी लेकिन लोगों ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया था। ये वो साई-फाई फिल्म थी, जिसे बॉलीवुड में पहली बार बड़े स्कैल पर बनाया गया था। फिल्म में शाह रुख खान के साथ करीना कपूर (Kareena Kapoor) नज़र आईं थीं। वहीं इस फिल्म को अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने डायरेक्ट किया था लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली, जितनी इससे उम्मीद की गई थी। अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने खुलकर बात की है और कहा है कि इस फिल्म के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे।
शाह रुख की फिल्म ने तोड़ा अनुभव का दिल
डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की है। अनुभव सिन्हा ने यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा यूसी को दिए इंटरव्यू में इस पर बात की। उन्होंने कहा कि, मैं आजकल कई लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि उन्हें रा.वन पसंद है, लेकिन उस वक्त फिल्म को फ्लॉप बता दिया गया था। फिल्म के फ्लॉप हुई तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई थी, और वो भी फ्लॉप हो गई। उस फिल्म से इतना टूटा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे उससे उबरने में काफी वक्त लगा और तब जाकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ।'
मैंने शाह रुख से बहुत कुछ सीखा- अनुभव सिन्हा
वहीं इसी इंटरव्यू में अनुभव सिन्हा से शाहरुख के साथ काम करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कहा कि, 'सच कहूं तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला। मैं उन्हें एक स्टार और एक्टर से ज्यादा मानता हूं। भले ही मैं उनके साथ दोबारा काम न करूं, लेकिन उन्हें एक इंसान के रूप में जानना मेरे लिए काफी है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बहुत जुनूनी हैं बिल्कुल दयालु हैं। इतने बड़े स्टारडम के बावजूद भी उनकी सोच बहुत आम है। आप उनसे ये सब सीख सकते हैं। बेशक, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास अभी उनके लिए कोई कहानी नहीं है और ये भी है कि शायद उनके पास मेरे लिए समय भी नहीं होगा।'
आपको बता दें कि रा.वन साल साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस साई-फिल्म को डायरेक्ट करने के अलावा अनुभव ने थप्पड़, मुल्क, आर्टिकल 15, तुम बिन, भीड़ और दस समेत कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है।
