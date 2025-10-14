शाहरुख संग काम किया तो हुआ डिप्रेशन? 'रा.वन' के फ्लॉप होने पर बोले अनुभव सिन्हा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah rukh Khan) का स्टारडम किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि शाह रुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस क्या कमाल दिखाती हैं। जवान हो या पठान हो, शाह रुख की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की। लेकिन कुछ फिल्में शाह रुख की ऐसी भी रही हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया। इन्हीं में से एक फिल्म थी रा.वन। हालांकि फिल्म हिट थी लेकिन लोगों ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया था। ये वो साई-फाई फिल्म थी, जिसे बॉलीवुड में पहली बार बड़े स्कैल पर बनाया गया था। फिल्म में शाह रुख खान के साथ करीना कपूर (Kareena Kapoor) नज़र आईं थीं। वहीं इस फिल्म को अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने डायरेक्ट किया था लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली, जितनी इससे उम्मीद की गई थी। अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने खुलकर बात की है और कहा है कि इस फिल्म के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे।

