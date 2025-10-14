मैडम Farah Khan को लेकर कुक दिलीप ने अचानक सबके सामने कहा कुछ ऐसा, शॉक्ड में चली गईं डायरेक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फराह खान ने जिस तरह से अपने कुक दिलीप की जिंदगी संवारी उसकी तारीफ करते हुए फैंस नहीं थकते हैं। मैं हूं ना की डायरेक्टर फराह दिलीप के साथ मिलकर सितारों के घर जाती हैं और कुकिंग शो करती हैं। उनकी वजह से ही आम जनता के साथ-साथ शाह रुख खान से लेकर टीवी और बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स भी दिलीप का नाम जान चुके हैं।

हालांकि, अब लेटेस्ट एपिसोड में दिलीप ने अपनी मैडम फराह खान के लिए कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर 'ओम शांति ओम' डायरेक्टर पूरी तरह से हैरान रह गईं और थोड़ी इमोशनल भी हो गईं। फराह कुक को सिंगर ने सिखाए सात सुर आम तौर पर फराह खान के व्लॉग्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिलीप उनको अपनी मस्ती से परेशान करता रहता है, लेकिन हाल ही में दिलीप ने कुछ ऐसा बोला, जिससे फराह खान एक ही समय पर हैरान और इमोशनल दोनों हो गईं। दरअसल, फराह-दिलीप हाल ही में कुक सिंगर शान के घर पहुंचे थे। इस दौरान शान ने उन्हें अपने खूबसूरत घर का टूर दिया और स्टूडियो भी दिखाया।

दिलीप की बात सुनकर खुली रह गईं फराह की आंखें फराह खान की इस बात को सुनकर स्टूडियों में मौजूद हर किसी को हंसी आ गई। इसके बाद शान ने अपने अंदाज में शायरी बोलते हुए कहा, "हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता...सिंगर अपनी शायरी खत्म कर पाते, उससे पहले ही दिलीप ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, "मैम मिल जाती हैं जिसको, उसका नसीब खुल जाता है"।