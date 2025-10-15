आईकोनिक गानों को रीमिक्स कर बर्बाद कर रहा बॉलीवुड? लिस्ट देखकर रह जाएंगे हैरान!

आजकल बॉलीवुड में हर फिल्म को हिट कराने के लिए गानों का फॉर्मूला काफी ट्रेंड में है। मेकर्स की कोशिश रहती हैं कि कैसे भी करके कोशिश रहती है कि वो अपनी फिल्म में कोई ना कोई ऐसा गाना जरूर डालें, जिससे दर्शन सिनेमाघरों तक आ सकें। अक्सर ऐसा होता भी है कि फिल्में उसके गानों के चलते हिट भी हो जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में अब सिंगल ट्रेक, प्रमोशनल ट्रेक, स्पेशल नंबर और आईटम डांस के नाम पर जिस तरह से पुराने गानों को रीमिक्स (Remix Songs) किया जा रहा है, वो वाकई में ऑडिएंस के गले से नीचे नहीं उतरता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पुराने गानों को नए तरीके से पेश किया गया है, तो वो गाने चले भी हैं और हिट भी हुए हैं और अब लीजिए हाल ही में एक और ऐसे ही पुराने गाने को रीमेक कर उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'दीवानियत' में आया 'दिल-दिल' गाना

दरअसल हाल ही में हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'दीवानियत' (Deewaniyat) में एक पुराने गाने को रीक्रिएट किया गया है और ये गाना है 'दिल दिल दिल' (Dil Dil Dil)। गाने में सोनम बाजवा अपने डांस मूव्स दिखाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस गाने को आवाज दी है सुनिधि चौहान ने। अब गाना आया तो हर तरफ सवाल फिर से खड़ा हो गया कि आखिर पुराने गानों को बार बार रीक्रिएट करने की कोशिश की क्यों जा रही है। असल में ये गाना साल 1996 में आई फिल्म घातक का है। खास बात ये है कि इस गाने में तब ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) नजर आईं थीं। ममता के करियर का ये ब्लॉकबस्टर गाना माना जाता है। ये गाना आज भी उतना ही हिट है। वैसे दिल दिल दिल गाना ही नहीं बल्कि दीवानियत में एक और बोल कफारा गाने को रीक्रिएट किया गया है, जो एक पाकिस्तानी कव्वाली है और जिसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने गाया था। उस गाने के रीक्रिएट वर्जन को नेहा कक्कड़ ने गाया है और वो गाना भी इस फिल्म में है। लेकिन ऐसे में क्या वाकई में पुराने गानों को रीक्रिएट करना सही है? क्या वाकई में इन पुराने गानों से फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूल उतना कारगर है? हालांकि कई बार ऐसे गानों के चलते मेकर्स को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ती है।

कई पुराने गानों को किया गया रीक्रिएट

अब आपको फिल्म 'आशिकी' तो याद होगी ही। 90 के दशक की वो कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म, जिसने अपने गानों के दम पर इतिहास रचा। अब आपको फिल्म का गाना 'धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना' है भी याद होगा। इस गाने को कुछ साल पहले रीक्रिएट किया गया था। गाने में सोनम कपूर और ऋतिक रोशन नजर आए और गाने को गाया यो यो हनी सिंह ने। अब गाना आया और चला भी लेकिन वो जादू फिर भी नहीं हुआ जो ओरिजिनल गाने में था। ऐसा ही कुछ कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा में किया गया। इस फिल्म में पाकिस्तान के पॉपुलर सॉन्ग पसूरी को रीक्रिएट किया गया। जिसके बदले में लोगों ने खूब खरी खोटी मेकर्स को सुनाई और तो और गाना भी फ्लॉप साबित हुआ। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे आईकोनिक सॉन्ग भी बर्बाद कर दिया गया। फिल्म तेज़ाब से माधुरी दीक्षित का गाना एक दो तीन भी रीक्रिएट हुआ और अफसोस ये गाना भी रीमेक की बलि चढ़ गया। भले ही गाने में जैकलीन ने लटके-झटके दिखाए लेकिन ये गाना भी बर्बाद हो गया। अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की दिल्ली 6 के गाने मसक्कली को भी रीक्रिएट किया गया लेकिन ये गाना दोबारा आया तो फैंस से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और गाने की जमकर आलोचना की। 90 के दशक में फाल्गुनी पाठक के गाने मैंने पायल है छनकाई को शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो। इस गाने को भी रीक्रिएशन की बलि चढाया गया। नेहा कक्कड़ ने इस गाने को गाया तो उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और ये गाना बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ।

वो रीमिक्स गाने जो हुए हिट

'एक परदेसी मेरा दिल ले गया', 'कांटा लगा' समेत साल 2000 की शुरूआत में भी गाने रीक्रिएट होते थे। तब गानों को काफी पसंद किया जाता था। उन गानों को असल मायनो में रीमिक्स ही किया जाता था। लेकिन आजकल गानों के लिरिक्स के साथ साथ उसकी धुन और बाकी चीजों को बदल दिया जाता है। हालांकि बीते सालों में कुछ ऐसे गाने आए हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद भी किया है। अब आपको सुष्मिता सेन का गाना दिलबर-दिलबर तो याद होगा ही, सालों बाद इस गाने को रीक्रिएट किया गया और गाने में नजर आईं नोरा फतेही। ये गाना आया और तुरंत ब्लॉकबस्टर हो गया। गाने में नोरा के लटके-झटके लोगों के दिलों में घर कर गए। इसके बाद नोरा ने एक और रीक्रिएट किए गए गाने में काम किया और ये गाना था साकी-साकी। ओरिजिनल गाने में संजय दत्त और कोएना मित्रा नजर आए थे और इस गाने के रीमेक वर्जन को भी पसंद किया गया। हंसराज हंस की खनकदार आवाज वाला गाना दिल चोरी साड्डा हो गया को भी रीक्रिएट किया गया। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में इस गाने का नया वर्जन आया। गाने में कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह थे, अच्छी बात ये रही कि ये गाना भी हिट रहा। शाहरुख खान की फिल्म रईस में 80 के दशक के आईकोनिक गाने लैला में लैला को रीक्रिएट किया गया। जीनत अमान के इस क्लासिक गाने के रीक्रिएट वर्जन में सनी लियोन नजर आईं। हालांकि गाने को काफी पसंद किया गया और गाना हिट भी रहा।