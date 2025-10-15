Pankaj Dheer Died: अभिनेता पकंज धीर का हुआ निधन, 'महाभारत' में निभाया था कर्ण का आईकॉनिक किरदार
सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में पंकज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए वह काफी लोकप्रिय हुआ करते थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेम जगत से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को वह जिंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की आईकॉनिक भूमिका निभाने के लिए पंकज धीर का जाना जाता था। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा जगत में मातम पसर गया है।
