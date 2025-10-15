Pankaj Dheer Died: अभिनेता पकंज धीर का हुआ निधन, 'महाभारत' में निभाया था कर्ण का आईकॉनिक किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेम जगत से इस वक्त की बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते 15 अक्टूबर को वह जिंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए।