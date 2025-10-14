Raju Talikote Died: शूटिंग सेट पर आया हार्ट अटैक, चली गई Yash के को-स्टार राजू तालिकोटे की जान
Raju Talikote Passed Away: साउथ सिनेमा से इस वक्त बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। मशहूर कन्नड़ सिनेमा के कलाकार राजू तालिकोटे का निधन हो गया है। शूटिंग के दौरान सेट पर उनका अचानक से दिल का दौरा पड़ा और अभिनेता की जान चली गई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनके देहांत से शोक की लहर छा गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद बुरा रहा। करीब दो दर्जन से ज्यादा मूवीज में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता राजू तालिकोटे का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। 62 वर्षीय राजू अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग सेट पर मौजूद थे और सीन खत्म करने के बाद अचानक से उनको हार्ट अटैक आया। आनन-फानन में अभिनेता को नजदीकि अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
राजू तालिकोटे कन्नड़ फिल्म के दिग्गज अभिनेता थे और उन्होंने केजीएफ फिल्म के रॉकिंग स्टार यश के साथ भी फिल्म राजधानी में काम किया था।
62 साल की उम्र में राजू तालिकोटे
राजू तालिकोटे की मौत की खबर सामने आते ही कन्नड़ फिल्म जगत में मातम पसर गया है। हर कोई इस वेटरन एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है। वहीं उनके परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल सोमवार को कर्नाटक उडुपी जिले में राजू की सुपरस्टार शाइन शेट्टी के साथ अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दो दिन से वह लगातार काम कर रहे थे और सोमवार 13 अक्टूबर को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
यह भी पढ़ें- Diane Keaton Death: ऑस्कर विनर डायने कीटन का 79 की उम्र में निधन, एक्ट्रेस को याद कर Kareena Kapoor हुईं इमोशनल
ये देखते हुए उन्हें उडुपी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद राजू तालिकोटे को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर की टीम ने बताया था कि उनको पहले भी दो बार हार्ट अटैक आया था और ये तीसरी बार था, जिसने उनकी जान ले ली।
ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.— Janata Dal Secular (@JanataDal_S) October 13, 2025
ಭಗವಂತ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. pic.twitter.com/Lvbi8MSgED
उनके निधन की खबर जनता दल सेक्युलर पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी है और बताया रंगमंच की दुनिया के इस नायाब सितारे की मौत से कन्नड़ सिनेमा को भारी क्षति पहुंची है।
राजू तालिकोटे की पॉपुलर मूवीज
करीब दो दशक से ज्यादा लंबे समय से राजू तालिकोटे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर एक्टिव थे। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में 20 से अधिक मूवीज में काम किया। वह साइड रोल में कॉमेडियन की भूमिका निभाते थे। उनकी पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
पंजाबी हाउस
जैकी
सुग्रीवा
राजधानी
अलमारी
टोपीवाला
वीरा
यह भी पढ़ें- जिम्मी शेरगिल के पिता का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।