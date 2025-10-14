Language
    Raju Talikote Died: शूटिंग सेट पर आया हार्ट अटैक, चली गई Yash के को-स्टार राजू तालिकोटे की जान

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    Raju Talikote Passed Away: साउथ सिनेमा से इस वक्त बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। मशहूर कन्नड़ सिनेमा के कलाकार राजू तालिकोटे का निधन हो गया है। शूटिंग के दौरान सेट पर उनका अचानक से दिल का दौरा पड़ा और अभिनेता की जान चली गई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनके देहांत से शोक की लहर छा गई है। 

    साउथ एक्टर राजू तालिकोटे का निधन (फोटो क्रेडिट- आईएमडीबी)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद बुरा रहा। करीब दो दर्जन से ज्यादा मूवीज में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता राजू तालिकोटे का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। 62 वर्षीय राजू अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग सेट पर मौजूद थे और सीन खत्म करने के बाद अचानक से उनको हार्ट अटैक आया। आनन-फानन में अभिनेता को नजदीकि अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

    राजू तालिकोटे कन्नड़ फिल्म के दिग्गज अभिनेता थे और उन्होंने केजीएफ फिल्म के रॉकिंग स्टार यश के साथ भी फिल्म राजधानी में काम किया था। 

    62 साल की उम्र में राजू तालिकोटे 

    राजू तालिकोटे की मौत की खबर सामने आते ही कन्नड़ फिल्म जगत में मातम पसर गया है। हर कोई इस वेटरन एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है। वहीं उनके परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल सोमवार को कर्नाटक उडुपी जिले में राजू की सुपरस्टार शाइन शेट्टी के साथ अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दो दिन से वह लगातार काम कर रहे थे और सोमवार 13 अक्टूबर को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 

    Raju Talikote Death

    ये देखते हुए उन्हें उडुपी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद राजू तालिकोटे को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर की टीम ने बताया था कि उनको पहले भी दो बार हार्ट अटैक आया था और ये तीसरी बार था, जिसने उनकी जान ले ली। 

    उनके निधन की खबर जनता दल सेक्युलर पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी है और बताया रंगमंच की दुनिया के इस नायाब सितारे की मौत से कन्नड़ सिनेमा को भारी क्षति पहुंची है। 

    राजू तालिकोटे की पॉपुलर मूवीज

    करीब दो दशक से ज्यादा लंबे समय से राजू तालिकोटे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर एक्टिव थे। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में 20 से अधिक मूवीज में काम किया। वह साइड रोल में कॉमेडियन की भूमिका निभाते थे। उनकी पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं- 

    • पंजाबी हाउस

    • जैकी

    • सुग्रीवा 

    • राजधानी

    • अलमारी

    • टोपीवाला

    • वीरा

