Raju Talikote Died: शूटिंग सेट पर आया हार्ट अटैक, चली गई Yash के को-स्टार राजू तालिकोटे की जान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद बुरा रहा। करीब दो दर्जन से ज्यादा मूवीज में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता राजू तालिकोटे का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। 62 वर्षीय राजू अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग सेट पर मौजूद थे और सीन खत्म करने के बाद अचानक से उनको हार्ट अटैक आया। आनन-फानन में अभिनेता को नजदीकि अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

राजू तालिकोटे कन्नड़ फिल्म के दिग्गज अभिनेता थे और उन्होंने केजीएफ फिल्म के रॉकिंग स्टार यश के साथ भी फिल्म राजधानी में काम किया था। 62 साल की उम्र में राजू तालिकोटे राजू तालिकोटे की मौत की खबर सामने आते ही कन्नड़ फिल्म जगत में मातम पसर गया है। हर कोई इस वेटरन एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है। वहीं उनके परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल सोमवार को कर्नाटक उडुपी जिले में राजू की सुपरस्टार शाइन शेट्टी के साथ अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दो दिन से वह लगातार काम कर रहे थे और सोमवार 13 अक्टूबर को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।