    Diane Keaton Death: ऑस्कर विनर डायने कीटन का 79 की उम्र में निधन, एक्ट्रेस को याद कर Kareena Kapoor हुईं इमोशनल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:47 AM (IST)

    Diane Keaton Death Reason: ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डायने कीटन अब इस दुनिया में नहीं हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का 79 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया है जिससे इंडस्ट्री और फैंस को बड़ा झटका लगा है। डायने कीटन के निधन पर उनके स्पोकपर्सन और दोस्त ने क्या कहा है, जानिए यहां। 

    हॉलीवुड एक्ट्रेस डायने कीटन का हुआ निधन। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा डायने कीटन (Diane Keaton) अब इस दुनिया में नहीं रहीं। एक्ट्रेस का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। डायने के स्पोकपर्सन ने उनके निधन की पुष्टि की है।

    डायने कीटन लॉस एंजेलिस में रहती थीं। 11 अक्टूबर को उनका अचानक निधन हो गया, लेकिन इसके कारण का अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट ने पीपल को बताया है कि वे उस दिन सुबह-सुबह उनके घर पहुंचे और एक्ट्रेस को स्थानीय अस्पताल ले गए थे।

    प्राइवेसी चाहता है डायने का परिवार

    डायने कीटन के स्पोकपर्सन ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने पीपल से बातचीत में बताया है, "इस समय कोई और जानकारी मौजूद नहीं नहीं है। उनके परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी की मांग की है।"

    डायने कीटन के निधन का क्या है कारण?

    फिलहाल, इस बात का पता नहीं चल सका है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस डायने कीटन का निधन कैसे हुआ, लेकिन उनके एक फ्रेंड का कहना है कि पिछले कुछ समय से अचानक डायने की तबीयत बिगड़ गई थी। एक फ्रेंड ने पब्लिकेशन को बताया है, "उनका अचानक निधन हो गया, जो उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। यह बहुत अचानक था, खासकर इतनी ताकत और हिम्मत वाले व्यक्ति के लिए।"

    अपने अंतिम महीनों में वह सिर्फ अपने करीबी परिवार के साथ ही रहीं, जिन्होंने चीजों को बेहद निजी रखना पसंद किया। यहां तक कि उनके पुराने दोस्तों को भी पूरी तरह से पता नहीं था कि क्या हो रहा है।

    करीना कपूर खान ने दी श्रद्धांजलि

    डायने कीटन के निधन के बाद करीना कपूर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पहले पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मूवी डायने की द फर्स्ट वाइव्स क्लब थी। एक तस्वीर के साथ लिखा, "मार्विंस रूम।" एक में उन्होंने उन्हें एक सच्चा आर्टिस्ट बताया और कहा कि वह उन्हें कभी भूल नहीं सकती।

    डायने कीटन का फिल्मी करियर

    डायने कीटन ने हॉलीवुड को कई शानदार फिल्मों से नवाजा है। वह बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर (Oscar) समेत कई नामी अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता गॉडफादर की ट्रिलॉजी से मिली है। इसके अलावा उन्होंने एनी हॉल, फादर ऑफ द ब्राइड, बुक क्लब जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखा चुकी हैं।

