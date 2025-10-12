Diane Keaton Death: ऑस्कर विनर डायने कीटन का 79 की उम्र में निधन, एक्ट्रेस को याद कर Kareena Kapoor हुईं इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा डायने कीटन (Diane Keaton) अब इस दुनिया में नहीं रहीं। एक्ट्रेस का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। डायने के स्पोकपर्सन ने उनके निधन की पुष्टि की है। डायने कीटन लॉस एंजेलिस में रहती थीं। 11 अक्टूबर को उनका अचानक निधन हो गया, लेकिन इसके कारण का अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट ने पीपल को बताया है कि वे उस दिन सुबह-सुबह उनके घर पहुंचे और एक्ट्रेस को स्थानीय अस्पताल ले गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राइवेसी चाहता है डायने का परिवार डायने कीटन के स्पोकपर्सन ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने पीपल से बातचीत में बताया है, "इस समय कोई और जानकारी मौजूद नहीं नहीं है। उनके परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी की मांग की है।"

Photo Credit - X अपने अंतिम महीनों में वह सिर्फ अपने करीबी परिवार के साथ ही रहीं, जिन्होंने चीजों को बेहद निजी रखना पसंद किया। यहां तक कि उनके पुराने दोस्तों को भी पूरी तरह से पता नहीं था कि क्या हो रहा है।

करीना कपूर खान ने दी श्रद्धांजलि डायने कीटन के निधन के बाद करीना कपूर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पहले पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मूवी डायने की द फर्स्ट वाइव्स क्लब थी। एक तस्वीर के साथ लिखा, "मार्विंस रूम।" एक में उन्होंने उन्हें एक सच्चा आर्टिस्ट बताया और कहा कि वह उन्हें कभी भूल नहीं सकती।