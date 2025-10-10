Brad Pitt ने एंजेलिना जोली को दिया सदमा, एक्ट्रेस ने तलाक को बताया 'दर्दनाक हादसा'
ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली ने साल 2014 में एक लंबी डेटिंग के बाद शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गईं। अब हाल ही में एंजेलिना जॉली ने ब्रैड पिट संग अपनी टूटी शादी के बारे में बात करते हुए बताया कि उस मैरिज ने उन्हें कितना ट्रॉमा में डाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं जो प्रोफेशनल के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रही हैं। एंजेलिना जोली और हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की लवस्टोरी, शादी और फिर तलाक ये भी खूब चर्चा का विषय रहा। दोनों को मोस्ट लव्ड कपल के तौर पर देखा जाता था लेकिन आखिरकार साल 2024 के दिसंबर में दोनों ऑफिशियली अलग हो गए।
एंजेलिना अपने एक्स हसबैंड ब्रैड पिट के प्यार में इतनी दीवानी थीं कि वो इस तलाक को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और अब एंजेलिना ने अपने और ब्रैड पिट के तलाक को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा बताया है।
ब्रैड पिट की यादों से सदमे में एंजेलिना
एंजेलिना जोली ने हाल ही में बताया है कि, उनके एक्स हसबैंड ब्रैड पिट से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो उन्हें बहुतक दर्द दे रही हैं और उन्हीं चीजों की वजह से उनका और ब्रैड का तलाक हुआ था। हॉलीवुड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंजेलिना ने कैलिफोर्निया कोर्ट में एक स्टेटमेंट सबमिट किया है। जिसमें कहा गया है कि, 'जिन कारणों और घटनाओं की वजह से मैं और मेरे पूर्व पति ब्रैड पिट अलग हुए वो वाकई में मेरे और हमारे बच्चों के लिए काफी मुश्किल था।
इसके आगे एंजेलिना ने कहा, "तलाक की अर्जी दाखिल करते समय, मैंने लॉस एंजिल्स और मिरावल में हमारे पारिवारिक घरों का नियंत्रण उन्हें बिना किसी मुआवजे के दे दिया था। मुझे उम्मीद थी कि इस मुश्किल और दर्दनाक दौर के बाद, वो मेरे प्रति अपना व्यवहार थोड़ा ठीक ज़रूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि, "आज तक, बच्चों और मैंने उस संपत्ति पर कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि इसका संबंध उन घटनाओं से है, जिसकी वजह से हमारा तलाक हुआ था।
संपत्ति को लेकर भी एंजेलिना ने खड़ा किया सवाल
एंजेलिना ने इसके अलावा कोर्ट को ये भी बताया कि जो प्रोपर्टी को लेकर विवाद हुआ उसने उन्हें काफी तोड़कर रख दिया है। एंजेलिना के मुताबिक, साल 2017 की शुरूआत के दौरान दोनों की बीच-बीच में बातचीत हो रही थी। तब ब्रैड पिट ने उनकी संपत्ति में शेयर खरीदे थे। उन्होंने कहा, 'ये बातचीत मेरे लिए हमेशा मुश्किल रही, क्योंकि हमारे उस घर से मेरा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था और हमारे रिश्ते का अंत भी इसी तरह हुआ। इसके अलावा मिरावल वाली प्रोपर्टी हमारी बड़ी और पहली साझेदारी वाली संपत्ति थी। हमारी शादी वहीं हुई थी, मैंने अपनी प्रेग्नेंसी का कुछ समय वहीं बिताया था और मैं अपने जुड़वाँ बच्चों को अस्पताल से वहीं घर लाई थी। अपने घर और इन यादों से अचानक इतना दूर होना बहुत मुश्किल था, और बच्चों के लिए तो यह और भी मुश्किल था कि उनकी ज़िंदगी इतनी अस्त-व्यस्त हो गई।'
एंजेलिना और ब्रैड पिट ने साल 2005 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इसके बाद दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली थी। दोनों के 6 बच्चे हैं, वहीं जिसमें से 3 को एंजेलिना गोद लिया है। इसके बाद साल 2016 में दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर की थी, लेकिन दोनों के अलग होने की कानूनी लड़ाई काफी लंबी चली। हालांकि 2019 में कोर्ट ने दोनों को सिंगल करार दे दिया था पर ऑफिशियली दोनों साल 2024 में अलग हुए थे।
