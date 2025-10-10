Brad Pitt ने एंजेलिना जोली को दिया सदमा, एक्ट्रेस ने तलाक को बताया 'दर्दनाक हादसा'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं जो प्रोफेशनल के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रही हैं। एंजेलिना जोली और हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की लवस्टोरी, शादी और फिर तलाक ये भी खूब चर्चा का विषय रहा। दोनों को मोस्ट लव्ड कपल के तौर पर देखा जाता था लेकिन आखिरकार साल 2024 के दिसंबर में दोनों ऑफिशियली अलग हो गए।

एंजेलिना अपने एक्स हसबैंड ब्रैड पिट के प्यार में इतनी दीवानी थीं कि वो इस तलाक को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और अब एंजेलिना ने अपने और ब्रैड पिट के तलाक को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा बताया है।

ब्रैड पिट की यादों से सदमे में एंजेलिना एंजेलिना जोली ने हाल ही में बताया है कि, उनके एक्स हसबैंड ब्रैड पिट से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो उन्हें बहुतक दर्द दे रही हैं और उन्हीं चीजों की वजह से उनका और ब्रैड का तलाक हुआ था। हॉलीवुड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंजेलिना ने कैलिफोर्निया कोर्ट में एक स्टेटमेंट सबमिट किया है। जिसमें कहा गया है कि, 'जिन कारणों और घटनाओं की वजह से मैं और मेरे पूर्व पति ब्रैड पिट अलग हुए वो वाकई में मेरे और हमारे बच्चों के लिए काफी मुश्किल था।

संपत्ति को लेकर भी एंजेलिना ने खड़ा किया सवाल एंजेलिना ने इसके अलावा कोर्ट को ये भी बताया कि जो प्रोपर्टी को लेकर विवाद हुआ उसने उन्हें काफी तोड़कर रख दिया है। एंजेलिना के मुताबिक, साल 2017 की शुरूआत के दौरान दोनों की बीच-बीच में बातचीत हो रही थी। तब ब्रैड पिट ने उनकी संपत्ति में शेयर खरीदे थे। उन्होंने कहा, 'ये बातचीत मेरे लिए हमेशा मुश्किल रही, क्योंकि हमारे उस घर से मेरा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था और हमारे रिश्ते का अंत भी इसी तरह हुआ। इसके अलावा मिरावल वाली प्रोपर्टी हमारी बड़ी और पहली साझेदारी वाली संपत्ति थी। हमारी शादी वहीं हुई थी, मैंने अपनी प्रेग्नेंसी का कुछ समय वहीं बिताया था और मैं अपने जुड़वाँ बच्चों को अस्पताल से वहीं घर लाई थी। अपने घर और इन यादों से अचानक इतना दूर होना बहुत मुश्किल था, और बच्चों के लिए तो यह और भी मुश्किल था कि उनकी ज़िंदगी इतनी अस्त-व्यस्त हो गई।'