Mahabharat On OTT: बी आर चोपड़ा की महाभारत के बाद अब ओटीटी पर दिखेगा धर्मयुद्ध, कब और कहां होगी स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mahabharat हिंदी सिनेमा जगत का एक फेवरट माइथोलॉजिकल टॉपिक है, जिस पर समय-समय पर कई शानदार शोज और मूवीज बनाई जा चुकी हैं। खासतौर पर 80 के दशक में निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत ने दूरदर्शन पर ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया था। अब दूरदर्शन न सही लेकिन प्रसार भारती ने महाभारत की कहानी को दोबारा से पेश करने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसे चैनल के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर स्ट्रीम किया जाएगा।

वेव्स महाभारत- एक धर्म युद्ध नामक वेब सीरीज लेकर आ रहा है, जो एआई जेनरेटेड है और इसका शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ओटीटी पर आएगी महाभारत- एक धर्मयुद्ध महाभारत को सिनेमा के आधार पर देखना दर्शकों को काफी पसंद आता है। आज भी यूट्यूब और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एनिमेटेड वर्जन में इसका आनंद लिया जाता है। इसके साथ अब महाभारत को एआई अवतार में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसका धमाकेदार ट्रेलर बीते 11 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।