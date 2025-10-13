Mahabharat On OTT: बी आर चोपड़ा की महाभारत के बाद अब ओटीटी पर दिखेगा धर्मयुद्ध, कब और कहां होगी स्ट्रीम?
निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत ने 80 के दशक में दूरदर्शन पर भारतीय दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। अब ओटीटी के जमाने में भी महाभारत की वापसी हो रही है। जिसका एलान प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स (Mahabharat On Waves OTT) की तरफ से किया गया है। आइए जानते हैं कि ये माइथोलॉजिकल वेब सीरीज कब और कहां स्ट्रीम होगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mahabharat हिंदी सिनेमा जगत का एक फेवरट माइथोलॉजिकल टॉपिक है, जिस पर समय-समय पर कई शानदार शोज और मूवीज बनाई जा चुकी हैं। खासतौर पर 80 के दशक में निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत ने दूरदर्शन पर ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया था। अब दूरदर्शन न सही लेकिन प्रसार भारती ने महाभारत की कहानी को दोबारा से पेश करने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसे चैनल के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर स्ट्रीम किया जाएगा।
वेव्स महाभारत- एक धर्म युद्ध नामक वेब सीरीज लेकर आ रहा है, जो एआई जेनरेटेड है और इसका शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
ओटीटी पर आएगी महाभारत- एक धर्मयुद्ध
महाभारत को सिनेमा के आधार पर देखना दर्शकों को काफी पसंद आता है। आज भी यूट्यूब और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एनिमेटेड वर्जन में इसका आनंद लिया जाता है। इसके साथ अब महाभारत को एआई अवतार में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसका धमाकेदार ट्रेलर बीते 11 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। इस ट्रेलर प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।
यह भी पढ़ें- Stephen OTT Release: लड़की का हत्यारा निकला था क्लासमेट, Netflix पर दिखेगी सच्ची मर्डर मिस्ट्री की कहानी
महाभारत- एक धर्मयुद्ध सीरीज के इस एआई जेनरेटेड ट्रेलर को देखकर आपको बी आर चोपड़ा की महाभारत की याद आ जाएगा। वेब सीरीज के ट्रेलर रिलीज के साथ मेकर्स ने एक्स कैप्शन में लिखा है- सभी युद्धों का युद्ध, सर्वकालिक महानतम कहानी, वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत को अब एआई के जरिए दोबारा से पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ महाभारत नहीं, बल्कि एक महा एआई भी है।
The War of all Wars/The Greatest Story of All Time— WAVES OTT (@WAVES_OTT) October 11, 2025
Written by Ved Vyas
Reimagined by AI.
It’s not just Mahabharata.
It’s Maha AI!
Grand Premier on 25th Oct exclusively on Waves @PIB_India @DrLMurugan @sjaju1 @GauravDwivedi95 @DDNational @MIB_India @navneetsehgal3… pic.twitter.com/bLzR7kgS2w
वेव्स की अगली पेशकश एआई महाभारत- एक धर्मयुद्ध वेब सीरीज के 1 मिनट 54 सेकंड के इस लेटेस्ट ट्रेलर को देखकर आपकी भी एक्साइमटेंट हाई हो जाएगी और आप भी इसकी रिलीज के लिए बेताब नजर आएंगे।
कब रिलीज होगी एआई महाभारत सीरीज
एआई महाभारत के ट्रेलर के साथ-साथ प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसकी रिलीज डेट का भी एलान किया है। जिसके आधार पर 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म महाभारत- एक धर्मयुद्ध को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।