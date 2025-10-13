Stephen OTT Release: लड़की का हत्यारा निकला था क्लासमेट, Netflix पर दिखेगी सच्ची मर्डर मिस्ट्री की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बड़े पर्दे के बाद ओटीटी मनोरंजन का मुख्य साधन माना जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप अलग-अलग जॉनर की मूवीज और वेब सीरीज का आनंद ले सकते हैं। खासतौर पर नेटफ्लिक्स (Netflix) इस मामले काफी आगे है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे क्राइम थ्रिलर की भरमार है, जो सच्ची घटना पर आधारित हैं।

इस कड़ी में अब नया नाम फिल्म स्टीफन (Stephen On Netflix) का जुड़ गया है, जो 22 साल की एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना से ताल्लुक रखती है। इस मूवी का अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से कर दी गई है, जो आने वाले समय में स्ट्रीम की जाएगी।

नेटफ्लिक्स फिल्म स्टीफन का हुआ एलान ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सच्ची घटना से प्रेरित मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर काफी देखे जाते हैं। इसमें कई फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्री के नाम शामिल हैं। अब इसमें स्टीफन के रूप में एक और नई मूवी का नाम शामिल हो रहा है, जिसका एलान सोमवार को नेटफ्लिक्स की तरफ किया गया है। क्राइम थ्रिलर का फर्स्ट लुक पोस्टर नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है।

सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म दअरसल नेटफ्लिक्स फिल्म स्टीफन एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2021 में केरल के सेंट थॉमस कॉलेज, पाला में एक 22 साल की लड़की का हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोपी उसका क्लासमेट निकला था। उसने चाकू से लड़की का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।