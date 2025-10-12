हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की खौफनाक कहानी, OTT पर 8.6 रेटिंग वाली ये हॉरर थ्रिलर देख ली तो कांप जाएगी रूह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर जॉनर का क्रेज इतना तगड़ा है कि दर्शक लाख डरें, लेकिन फिर भी भूतिया फिल्मों को देखने के शौकीन होते हैं, भले ही डरावने सीन के बीच उन्हें अपने आंख और कान बंद ही क्यों न करनी पड़े। पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे और ओटीटी पर खूब डरावनी फिल्में और सीरीज रिलीज हुईं, लेकिन ज्यादातर हॉरर प्लस कॉमेडी जॉनर की थीं। हालांकि, अगर आप कोई हॉरर थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आपको एक टॉप रेटेड हॉरर थ्रिलर का नाम जरूर शामिल करना चाहिए।

इसी साल सिनेमाघरों में साउथ की एक टॉप की हॉरर थ्रिलर मूवी रिलीज की गई थी। भले ही इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। एक महीने बाद भी यह फिल्म अपना बजट नहीं वसूल पाई। खैर, बॉक्स ऑफिस पर न सही, लेकिन ओटीटी पर यह फिल्म जरूर राज करने वाली है।

टैलेंटेड सितारों से सजी फिल्म यह हॉरर थ्रिलर है किष्किंधापुरी मूवी (Kishkindhapuri Movie)। कौशिक पेगल्लापति निर्देशित तेलुगु हॉरर ड्रामा इसी साल 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनुपमा, बेलमकोंडा साई श्रीनिवास लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहना मिली है।

क्या है फिल्म की कहानी? किष्किंधापुरी की कहानी राघव (साई) और उसकी गर्लफ्रेंड मैथिली (अनुपमा) की है जो एक एक घोस्ट वॉकिंग टूर कंपनी चलाते हैं और लोगों को भूतिया जगहों पर लेकर जाते हैं। ऐसी ही टूरिंग में उन्हें एक वीरान रेडियो स्टेशन का पता चलता है। वे अपनी टीम के साथ उस रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और फिर शुरू होता है भूतिया और खौफनाक खेल। कपल और उसकी टीम इस रेडियो स्टेशन से कैसे बचकर निकलते हैं, कहानी इसी पर आधारित है।

Photo Credit - Instagram फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किष्किंधापुरी को यूं तो IMDb की तरफ से 8.6 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसकी खूब तारीफ भी की है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 22.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि भारत में कमाई 17.48 करोड़ रुपये रही। कथित तौर पर इस फिल्म को 25 करोड़ रुपये में बनाया गया है और यह एक महीने में भी अपना बजट वसूल नहीं कर पाई।