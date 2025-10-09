Zee5 पर मस्ट वॉच बनी 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म, OTT पर धूम मचा रही है साउथ की हॉरर कॉमेडी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर भले ही ज्यादा बज न हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई न की हो, लेकिन रेटिंग के मामले में वह ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ देती हैं। एक ऐसी ही फिल्म अगस्त महीने में रिलीज हुई थी जो ओटीटी पर राज कर रही है।

अगर आप हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देख लेनी चाहिए। फिल्म की कहानी और किरदार इतने दमदार हैं कि आईएमडीबी ने इस फिल्म को 8 रेटिंग दी है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है साउथ सिनेमा की हॉरर कॉमेडी हाउसमेट्स (House Mates)।

ओटीटी पर धूम मचा रही फिल्म टी. राजा वेल निर्देशित यह फिल्म 2 घंटे 9 मिनट की फैंटेसी-हॉरर-कॉमेडी ड्रामा जो इन दिनों अपने एक अनोखे कॉन्सेप्ट और शानदार कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ओटीटी पर खूब पसंद की जा रही है।

फिल्म की कहानी और कास्ट फिल्म में आर्शा चांदनी बैजू, काली वेंकट, दर्शन, विनोदिनी वैद्यनाथन और मास्टर हेनरिक जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। बात करें फिल्म की कहानी की तो यह कार्तिक (दर्शन) और अनु (आरशा चांदनी बैजू) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं।