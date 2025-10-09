Zee5 पर मस्ट वॉच बनी 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म, OTT पर धूम मचा रही है साउथ की हॉरर कॉमेडी
Top Rated Horror Comedy Movie On OTT: साउथ की एक हॉरर कॉमेडी ओटीटी पर छाई हुई है। इस फिल्म की कहानी और किरदार इतने दमदार हैं कि रेटिंग में भी यह फिल्म कई बड़ी मूवीज को पीछे करती है। स्त्री 2 भी इसके आगे कुछ नही हैं। जानिए इस फिल्म के बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको लेकर भले ही ज्यादा बज न हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई न की हो, लेकिन रेटिंग के मामले में वह ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ देती हैं। एक ऐसी ही फिल्म अगस्त महीने में रिलीज हुई थी जो ओटीटी पर राज कर रही है।
अगर आप हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देख लेनी चाहिए। फिल्म की कहानी और किरदार इतने दमदार हैं कि आईएमडीबी ने इस फिल्म को 8 रेटिंग दी है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है साउथ सिनेमा की हॉरर कॉमेडी हाउसमेट्स (House Mates)।
ओटीटी पर धूम मचा रही फिल्म
टी. राजा वेल निर्देशित यह फिल्म 2 घंटे 9 मिनट की फैंटेसी-हॉरर-कॉमेडी ड्रामा जो इन दिनों अपने एक अनोखे कॉन्सेप्ट और शानदार कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ओटीटी पर खूब पसंद की जा रही है।
फिल्म की कहानी और कास्ट
फिल्म में आर्शा चांदनी बैजू, काली वेंकट, दर्शन, विनोदिनी वैद्यनाथन और मास्टर हेनरिक जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। बात करें फिल्म की कहानी की तो यह कार्तिक (दर्शन) और अनु (आरशा चांदनी बैजू) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं।
शुरुआत में उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें लगता है कि घर में भूत है लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, तो यह डर से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती है। फिल्म में सिर्फ हॉरर और कॉमेडी ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको साई-फाई की भी झलक देखने को मिलेगी।
ओटीटी पर कहां देखें फिल्म?
अगर आप घिसी-पिटी भूतिया कहानियों से ऊब चुके हैं और कुछ नया व मनोरंजक देखना चाहते हैं तो आपको हाउसमेट्स जरूर देखनी चाहिए। इसे क्रिटिक्स और दर्शकों ने भी खूब सराहा है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर मौजूद है। इस फिल्म को IMDb ने 8 रेटिंग दी है। यह इस साल की टॉप रेटेड मूवी है।
