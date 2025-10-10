आपका दिमाग सुन्न कर देगी Zee5 की ये पॉपुलर क्राइम थ्रिलर, मिला साल 2024 की मोस्ट पॉपुलर सीरीज का अवॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोरियन सिनेमा के भारत में कई फैंस हैं। फिर अगर ये हॉरर हो या एक्शन तो इसका मजा दोगुना हो जाता है। भारतीय दर्शकों में सस्पेंस-थ्रिलर की अच्छी-खासी ऑडियंस है। यही वजह है कि हमारे यहां कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। आज हम आपको ऐसी ही एक सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बताएंगे जो आपको एक बार में ही भूत, भविष्य और वर्तमान ट्रेवल करवा देगी।

अंत तक बांधे रखेगी सीरीज जाने माने निर्देशक उमेश बिष्ट ने लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज 'सिग्नल' का 'ग्यारह ग्यारह' (Gyaarah Gyaarah) में हिंदी रूपांतरण किया। इस सीरीज में दो पुलिस ऑफिसर 11 बजकर 11 मिनट पर वक्त के पार जाकर वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेसी पर बात करते हैं और सालों पुरानी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट वाकई बहुत कमाल का है और ये अंत तक आपको बांधकर रखेगा।

पहले तीन एपिसोड में केस के सुलझने के बाद, एक कोल्ड केस यूनिट का गठन होता है। शो के तीनों मुख्य कलाकार दो और केसों पर काम करेंगे - और हर बार उनकी कहानियां उनके लिए और भी निजी होती जाएंगी।