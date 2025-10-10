Language
    आपका दिमाग सुन्न कर देगी Zee5 की ये पॉपुलर क्राइम थ्रिलर, मिला साल 2024 की मोस्ट पॉपुलर सीरीज का अवॉर्ड

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जिसपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन आज हम आपको जिस सीरीज के बारे में बताने वाले हैं वो आपको एक साथ तीन अलग-अलग कालखंडों 1990, 2001 और 2016 में लेकर जाएगी जिसमें घटित हुई घटना को ये आपस में जोड़ेगी। राघव जुयाल ने इस सीरीज में एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया है।

    Hero Image

    ग्यारह ग्यारह के एक सीन में राघव जुयाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोरियन सिनेमा के भारत में कई फैंस हैं। फिर अगर ये हॉरर हो या एक्शन तो इसका मजा दोगुना हो जाता है। भारतीय दर्शकों में सस्पेंस-थ्रिलर की अच्छी-खासी ऑडियंस है। यही वजह है कि हमारे यहां कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होता रहता है। आज हम आपको ऐसी ही एक सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बताएंगे जो आपको एक बार में ही भूत, भविष्य और वर्तमान ट्रेवल करवा देगी।

    अंत तक बांधे रखेगी सीरीज

    जाने माने निर्देशक उमेश बिष्ट ने लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज 'सिग्नल' का 'ग्यारह ग्यारह' (Gyaarah Gyaarah) में हिंदी रूपांतरण किया। इस सीरीज में दो पुलिस ऑफिसर 11 बजकर 11 मिनट पर वक्त के पार जाकर वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेसी पर बात करते हैं और सालों पुरानी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट वाकई बहुत कमाल का है और ये अंत तक आपको बांधकर रखेगा।

    Raghav (3)

    क्या है 11.11 की कहानी?

    'ग्यारह ग्यारह' की शुरुआत एक बच्चे के अपहरण और हत्या से होती है। पंद्रह साल बाद, 2016 में इंस्पेक्टर युग आर्य (राघव जुयाल) और 2001 में इस केस से जुड़े पुलिसकर्मी शौर्य अंथवाल की निडर पुलिस कार्रवाई से यह केस सुलझ जाता है। उनकी बातचीत का माध्यम एक वॉकी-टॉकी है जो रात 11 बजकर 11 मिनट पर एक मिनट के लिए चालू होता है।

    पहले तीन एपिसोड में केस के सुलझने के बाद, एक कोल्ड केस यूनिट का गठन होता है। शो के तीनों मुख्य कलाकार दो और केसों पर काम करेंगे - और हर बार उनकी कहानियां उनके लिए और भी निजी होती जाएंगी।

    Raghav (4)

    ग्यारह-ग्यारह के इन 8 एपिसोड में आपको भूत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी, यानि वॉकी टॉकी के सिग्नल के रीजन का पता भले ही ना चले लेकिन आपके दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल घूमने लगेंगे जिसमें इंतजार, प्यार, नफरत, और जुर्म की उलझी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश होगी। अब 15 साल पुराने केस को ये 24 घंटे में कैसे सुलझाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसे 2024 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बताया गया। आईएमडीबी ने इसे 8.1 की रेटिंग दी है।

