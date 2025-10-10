सस्पेंस से भरी है Jio Hotstar पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज, मस्ट वॉच है 6 एपिसोड की मर्डर मिस्ट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते सिनेमा लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का डोज तैयार रहता है। हालांकि कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या देखा जाए, खासकर बात अगर वेब सीरीज की हो। क्योंकि वेब सीरीज लंबी होती है और इसमें टाइम खर्च होता है, तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि यह मस्ट वॉच है या नहीं तो यह बेहतर होता है। आज ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो मर्डर मिस्ट्री है और हाल ही में रिलीज हुई है।

क्या है वेब सीरीज की कहानी इस की शुरुआत एक लड़की मर्डर से होती है। पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टीगेशन के लिए निकलती है तो काफी परतें सामने आती हैं। जिस रात लड़की का मर्डर हुआ उस रात कॉलेज के फेस्ट में वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़कर निकलती है क्योंकि वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आती है। दूसरी तरफ जिस कार में लड़की की बॉडी मिलती है वह एक पॉलीटिशन की कार है। वहीं तीसरी ओर मर्डर से पहले वह अपने फेवरेट टीचर के घर भी गई होती है। अब इन सबमें से आखिर लड़की का कातिल कौन है और क्या पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हो पाती है यह तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा।