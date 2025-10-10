सस्पेंस से भरी है Jio Hotstar पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज, मस्ट वॉच है 6 एपिसोड की मर्डर मिस्ट्री
OTT पर इस हफ्ते एक मर्डर मिस्ट्री लवर्स के लिए मस्ट वॉच सीरीज रिलीज हुई है। सस्पेंस से भरी इस सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड हैं जिनमें कहानी को एकदम सटीक तरीके से बताया गया है। वहीं कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जियो हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई यह सीरीज सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए ट्रीट है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते सिनेमा लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का डोज तैयार रहता है। हालांकि कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या देखा जाए, खासकर बात अगर वेब सीरीज की हो। क्योंकि वेब सीरीज लंबी होती है और इसमें टाइम खर्च होता है, तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि यह मस्ट वॉच है या नहीं तो यह बेहतर होता है। आज ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो मर्डर मिस्ट्री है और हाल ही में रिलीज हुई है।
क्या है वेब सीरीज की कहानी
इस की शुरुआत एक लड़की मर्डर से होती है। पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टीगेशन के लिए निकलती है तो काफी परतें सामने आती हैं। जिस रात लड़की का मर्डर हुआ उस रात कॉलेज के फेस्ट में वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़कर निकलती है क्योंकि वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आती है। दूसरी तरफ जिस कार में लड़की की बॉडी मिलती है वह एक पॉलीटिशन की कार है। वहीं तीसरी ओर मर्डर से पहले वह अपने फेवरेट टीचर के घर भी गई होती है। अब इन सबमें से आखिर लड़की का कातिल कौन है और क्या पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हो पाती है यह तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा।
यह भी पढ़ें- खराब IMDb रेटिंग वाली फिल्म की ओटीटी पर आते ही बदली किस्मत! देश की ट्रेंडिग फिल्मों में हुई शामिल
इस मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज की खास बात यह है कि यह आपको बोर नहीं होती। 6 एपिसोड की इस सीरीज का हर एक एपिसोड सस्पेंस से भरा है और कई मोड़ सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कातिल कौन होगा। डायरेक्टर ने एक अच्छी स्टोरी टेलिंग स्क्रीन पर उतारी है जो आपको साथ-साथ लेकर चलती है कहीं भी भटकने नहीं देती।
कौन सी है ये सीरीज
हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वह कोंकणा सेन शर्मा स्टारर और रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित सर्च द नैना मर्डर केस, जो 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। सीरीज में एसीपी कोंकणा सेन शर्मा ने अपनी सधी हुई एक्टिंग से स्टोरी में जान डाल दी है वहीं सूर्या शर्मा, शिव पंडित, श्रद्धा दास जैसे कलाकारों ने अच्छा काम किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।