Maharani Season 4 OTT Release Date: दिल्ली की सत्ता में रानी भारती की एंट्री, इस सीजन होगा और भी धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महारानी (Maharani OTT Release) हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है। इसमें उन्होंने रानी भारती (Rani Bharti) का किरदार निभाया है। इस सीरीज के सारे सीजन को दर्शकों ने वैसे ही प्यार दिया जैसा पहले सीजन में रानी भारती का स्वागत किया गया। अब एक बार फिर अगली कड़ी के साथ महारानी वापसी करने वाली है।

तहलका मचाने वापस आ रही रानी भारती महारानी 4 (Maharani Season 4) की अनाउंसमेंट हो गई है और गुरुवार को मेकर्स ने ट्रेलर के साथ इसकी ओटीटी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी की। सीरीज सोनी लिव पर रिलीज होगी। इस बार कहानी बिहार की सीमाओं को पार करते हुए सीधे दिल्ली की राजनीति में उतरती है। हुमा कुरैशी द्वारा अभिनीत इस सीरीज की मुख्य नायिका रानी भारती न सिर्फ बिहार की, बल्कि पूरे देश की राजनीति में तहलका मचाने की तैयारी में है।