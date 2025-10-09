Maharani Season 4 OTT Release Date: दिल्ली की सत्ता में रानी भारती की एंट्री, इस सीजन होगा और भी धमाल

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    महारानी सोनी लिव और ओटीटीप्ले प्रीमियम पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय राजनीतिक ड्रामा सीरीज में से एक है। तीन सीजन की सफलता और प्यार के बाद, यह सीरीज अपने चौथे सीजन के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। महारानी 4 की घोषणा पहले ही हो चुकी है और 9 अक्टूबर को निर्माताओं ने ओटीटी रिलीज की तारीख के साथ ट्रेलर भी जारी कर दिया।

    रानी भारती के किरदार में हुमा कुरैशी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महारानी (Maharani OTT Release) हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है। इसमें उन्होंने रानी भारती (Rani Bharti) का किरदार निभाया है। इस सीरीज के सारे सीजन को दर्शकों ने वैसे ही प्यार दिया जैसा पहले सीजन में रानी भारती का स्वागत किया गया। अब एक बार फिर अगली कड़ी के साथ महारानी वापसी करने वाली है।

     तहलका मचाने वापस आ रही रानी भारती

    महारानी 4 (Maharani Season 4) की अनाउंसमेंट हो गई है और गुरुवार को मेकर्स ने ट्रेलर के साथ इसकी ओटीटी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी की। सीरीज सोनी लिव पर रिलीज होगी। इस बार कहानी बिहार की सीमाओं को पार करते हुए सीधे दिल्ली की राजनीति में उतरती है। हुमा कुरैशी द्वारा अभिनीत इस सीरीज की मुख्य नायिका रानी भारती न सिर्फ बिहार की, बल्कि पूरे देश की राजनीति में तहलका मचाने की तैयारी में है।

    मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज के साथ दी जानकारी

    सीरीज 7 नवंबर से ओटीटी पर मौजूद रहेगी। ट्रेलररिलीज करते हुए, निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, "शेरनी अपने घर की रक्षा के लिए लौट आई है! रानी अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है।"

     ट्रेलर में, हुमा विपिन शर्मा द्वारा अभिनीत प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहती हैं, "मेरे दुश्मन से हाथ मिलाओ और मैं तुम्हारी सत्ता छीन लूंगी।" बाद में, उन्हें राज्यों तक सीमित रहने के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है।

     अमित सियाल ने निभाया धांसू रोल

    निर्देशक सुभाष कपूर ने एक बार फिर अपने विशिष्ट व्यंग्य और तीखे संवादों से इस सीरीज में जान फूंक दी है। हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, कनीकुसरुति, विपिन शर्मा, विनीत कुमार और प्रमोद पाठक जैसे अनुभवी कलाकार भी हैं। इन सभी ने अपने-अपने किरदारों से कहानी को मजबूती दी है। खासकर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में अमित सियाल का अभिनय इस सीरीज की रीढ़ साबित हो रहा है। पिछले सीजन में रानी सीएम बन गई थी। इस सीजन की कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।

