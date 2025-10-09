Language
    3 घंटे 9 मिनट की ये क्लासिक फिल्म खोल देगी आपके आंखें, OTT की मस्ट वॉच ड्रामा को मिली है 8.2 IMDb रेटिंग

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    करीब 21 साल पहले बॉलीवुड में एक फिल्म बनी जिसे सिनेमाघरों में तो खास रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन आज ये फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है। टॉप रेटिंग के साथ यह फिल्म आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। यहां जानिए इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल्स। 

    Hero Image

    ये मूवी है बॉलीवुड की क्लासिक कल्ट। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जरूरी नहीं कि सारी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही धूम मचाए। कुछ दर्शकों के दिलों पर भी राज करती हैं। हिंदी सिनेमा ने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, कुछ ने खूब कमाया और खुद फ्लॉप होकर भी दर्शकों के दिलों पर सुपरहिट रही। करीब 21 साल पहले भी बॉलीवुड में एक ऐसी ही फिल्म बनी थी।

    साल 2004 में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मगर जब यह टीवी पर आई तो लोगों के दिलों में उतर गई। आज ये फिल्म सिनेमा की क्लासिक कल्ट बन गई।

    क्लासिक कल्ट बन गई स्वदेस

    हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेस (Swades)। स्वदेस उन्हीं गिनी-चुनी फिल्मों में से एक है, जिसने भले ही टिकट खिड़की पर कम कमाई की हो, पर दर्शकों के दिलों और क्रिटिक्स की नजरों में एक अमिट छाप छोड़ी।

    स्वदेस को मिली है टॉप की रेटिंग

    आज स्वदेस को भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक कल्ट फिल्म माना जाता है। इसकी कहानी, इसका संगीत और किरदार इसे एक मस्ट वॉच मूवी बनाती है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2 है, जो यह दर्शाती है कि समय के साथ इसकी लोकप्रियता और महत्व कम होने के बजाय बढ़ा है।

    स्वदेस मूवी की कहानी

    आशुतोष गोवारिकर निर्देशित फिल्म की कहानी एक एनआरआई वैज्ञानिक मोहन भार्गव (शाह रुख खान) की है, जो नासा में काम करता है और अपनी पुरानी दाई (कावेरी अम्मा) को ढूंढने भारत आता है। भारत के एक छोटे से गांव में पहुंचकर मोहन न केवल अपनी दाई से मिलता है, बल्कि गांव की समस्याओं और सादगी से भी रूबरू होता है।

    Shah Rukh Khan SwadeS

    Photo Credit - X

    ओटीटी पर कहां देखें स्वदेस?

    बॉक्स ऑफिस की असफलता के बावजूद स्वदेस ने कई अवॉर्ड्स जीते और भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हुई। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखी या फिर देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं।

